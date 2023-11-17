сегодня, 17:21
В Липецкой области похолодает до -4
18 и 19 ноября Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 20 ноября с приближением очередного циклона прогнозируется снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.
День 18 ноября стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993году – 18 градусов мороза.
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