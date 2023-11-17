Погода в Липецке

сегодня, 17:21

В Липецкой области похолодает до -4

384
#похолодание
1
В Липецкой области похолодает до -4

18 и 19 ноября Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 20 ноября с приближением очередного циклона прогнозируется снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью температура будет от -1 до -6 градусов, днем она составит от -4 до +1 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.

День 18 ноября стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993году – 18 градусов мороза. 

384
#похолодание
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
34
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

В Липецкую область «минусовые» температуры придут днем
#похолодание
4
В Липецкую область «минусовые» температуры придут днем

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью пройдут дождь с мокрым снегом
#снег #дождь
6
В Липецкой области ночью пройдут дождь с мокрым снегом

15.11.2023 17:03

Погода в Липецке
Новый циклон принесет в Липецкую область небольшие дожди и похолодание
#похолодание
2
Новый циклон принесет в Липецкую область небольшие дожди и похолодание

14.11.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области из-за смены циклонов на один день прекратятся дожди
#дожди
В Липецкой области из-за смены циклонов на один день прекратятся дожди

13.11.2023 16:37

Погода в Липецке
«Бывает раз лет в десять» — над Липецком прогремела ноябрьская гроза
#гроза
19
«Бывает раз лет в десять» — над Липецком прогремела ноябрьская гроза

12.11.2023 19:18

Погода в Липецке
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +9
#погода
10
В Липецкой области ветрено, дождливо и до +9

12.11.2023 17:00

Погода в Липецке