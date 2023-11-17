В Липецкой области похолодает до -4

18 и 19 ноября Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. 20 ноября с приближением очередного циклона прогнозируется снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью температура будет от -1 до -6 градусов, днем она составит от -4 до +1 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -3 до -5 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.



День 18 ноября стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993году – 18 градусов мороза.



