Происшествия
сегодня, 16:58
Убивший коллегу шлакоблоком кровельщик получил 8 лет колонии строгого режима
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Тело убитого было найдено 6 мая в сарае на улице Кирова в Грязях.
Грязинский городской суд приговорил к 8 годам колонии строго режима 41-летнего кровельщика, убившего 49-летнего коллегу шлакоблоком.
Напомним, тело убитого было найдено 6 мая в сарае на улице Кирова в Грязях. Как оказалось, 4 мая кровельщик и его односельчанин подзарабатывали на разборе крыши. После работы они выпивали в компании знакомых и поссорились. В ходе конфликта 41-летний мужчина нанес 49-летнему оппоненту удары фрагментом шлакоблока по голове. От полученных травм мужчина умер. Его тело подозреваемый перетащил в сгоревший сарай и покинул место преступления.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый вину признал частично, указав, что нанес потерпевшему три удара шлакоблоком по голове. Впоследствии подсудимый сам явился в полицию и все рассказал, написал явку с повинной. Множественность повреждений на голове и лице потерпевшего объясняет тем, что фрагмент шлакоблока был неровным с ассиметричными краями, в результате чего от одного удара могло образоваться несколько повреждений.
В ходе предварительного следствия подсудимый, в целом, давал аналогичные показания, за исключением того, что не говорил о том, что его действия вызваны противоправным и аморальным поведением потерпевшего, который начал оскорблять его.
Фото СУ СК РФ по Липецкой области
Напомним, тело убитого было найдено 6 мая в сарае на улице Кирова в Грязях. Как оказалось, 4 мая кровельщик и его односельчанин подзарабатывали на разборе крыши. После работы они выпивали в компании знакомых и поссорились. В ходе конфликта 41-летний мужчина нанес 49-летнему оппоненту удары фрагментом шлакоблока по голове. От полученных травм мужчина умер. Его тело подозреваемый перетащил в сгоревший сарай и покинул место преступления.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый вину признал частично, указав, что нанес потерпевшему три удара шлакоблоком по голове. Впоследствии подсудимый сам явился в полицию и все рассказал, написал явку с повинной. Множественность повреждений на голове и лице потерпевшего объясняет тем, что фрагмент шлакоблока был неровным с ассиметричными краями, в результате чего от одного удара могло образоваться несколько повреждений.
В ходе предварительного следствия подсудимый, в целом, давал аналогичные показания, за исключением того, что не говорил о том, что его действия вызваны противоправным и аморальным поведением потерпевшего, который начал оскорблять его.
Фото СУ СК РФ по Липецкой области
678