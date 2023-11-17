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Убивший коллегу шлакоблоком кровельщик получил 8 лет колонии строгого режима

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#убийство
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Убивший коллегу шлакоблоком кровельщик получил 8 лет колонии строгого режима

Тело убитого было найдено 6 мая в сарае на улице Кирова в Грязях.

Грязинский городской суд приговорил к 8 годам колонии строго режима 41-летнего кровельщика, убившего 49-летнего коллегу шлакоблоком.

Напомним, тело убитого было найдено 6 мая в сарае на улице Кирова в Грязях. Как оказалось, 4 мая кровельщик и его односельчанин подзарабатывали на разборе крыши. После работы они выпивали в компании знакомых и поссорились. В ходе конфликта 41-летний мужчина нанес 49-летнему оппоненту удары фрагментом шлакоблока по голове. От полученных травм мужчина умер. Его тело подозреваемый перетащил в сгоревший сарай и покинул место преступления.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимый вину признал частично, указав, что нанес потерпевшему три удара шлакоблоком по голове. Впоследствии подсудимый сам явился в полицию и все рассказал, написал явку с повинной. Множественность повреждений на голове и лице потерпевшего объясняет тем, что фрагмент шлакоблока был неровным с ассиметричными краями, в результате чего от одного удара могло образоваться несколько повреждений.

В ходе предварительного следствия подсудимый, в целом, давал аналогичные показания, за исключением того, что не говорил о том, что его действия вызваны противоправным и аморальным поведением потерпевшего, который начал оскорблять его.

Фото СУ СК РФ по Липецкой области
678
#убийство
2

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