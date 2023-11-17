Происшествия
44 минуты назад
Курьер телефонных мошенников из Липецка получил 3,5 года колонии
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Передавать деньги курьеру потерпевших убеждал «следователь из Москвы».
Моршанский районный суд осудил телефонного мошенника из Липецка. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Тамбовской области, липчанин вступил в преступный сговор с неизвестным и согласился участвовать в хищении денег путем обмана по схеме «Ваш родственник попал в беду».
В результате удалось обмануть троих потерпевших. Но одно преступление не было доведено до конца.
Первой потерпевшей позвонил «следователь из Москвы» и сообщил, что ее дочь спровоцировала ДТП, в связи с чем необходимо заплатить 250 000 за лечение пострадавшего водителя. Подсудимый прибыл к дому женщины и забрал деньги.
В тот же день было совершено еще два аналогичных преступления, одно из которых не было доведено до конца. Третья потерпевшая передала подсудимому пакет с 300 000 рублей, но её муж позвонил в полицию и описал курьера, после чего тот был задержан сотрудниками МОМВД России «Моршанский».
В суде мужчина признал вину. По совокупности преступлений его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу ещё не вступил.
Фото - t.me/presstambovsud
В результате удалось обмануть троих потерпевших. Но одно преступление не было доведено до конца.
Первой потерпевшей позвонил «следователь из Москвы» и сообщил, что ее дочь спровоцировала ДТП, в связи с чем необходимо заплатить 250 000 за лечение пострадавшего водителя. Подсудимый прибыл к дому женщины и забрал деньги.
В тот же день было совершено еще два аналогичных преступления, одно из которых не было доведено до конца. Третья потерпевшая передала подсудимому пакет с 300 000 рублей, но её муж позвонил в полицию и описал курьера, после чего тот был задержан сотрудниками МОМВД России «Моршанский».
В суде мужчина признал вину. По совокупности преступлений его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу ещё не вступил.
Фото - t.me/presstambovsud
3 207
Викторм
Нонка
Нонка