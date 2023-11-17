Происшествия

44 минуты назад

Курьер телефонных мошенников из Липецка получил 3,5 года колонии

3 207
#мошенничество
1
Курьер телефонных мошенников из Липецка получил 3,5 года колонии

Передавать деньги курьеру потерпевших убеждал «следователь из Москвы».

Моршанский районный суд осудил телефонного мошенника из Липецка. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Тамбовской области, липчанин вступил в преступный сговор с неизвестным и согласился участвовать в хищении денег путем обмана по схеме «Ваш родственник попал в беду».

В результате удалось обмануть троих потерпевших. Но одно преступление не было доведено до конца.

Первой потерпевшей позвонил «следователь из Москвы» и сообщил, что ее дочь спровоцировала ДТП, в связи с чем необходимо заплатить 250 000 за лечение пострадавшего водителя. Подсудимый прибыл к дому женщины и забрал деньги.

В тот же день было совершено еще два аналогичных преступления, одно из которых не было доведено до конца. Третья потерпевшая передала подсудимому пакет с 300 000 рублей, но её муж позвонил в полицию и описал курьера, после чего тот был задержан сотрудниками МОМВД России «Моршанский».

В суде мужчина признал вину. По совокупности преступлений его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу ещё не вступил.

Фото - t.me/presstambovsud
3 207
#мошенничество
1

Комментарии (4)

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Викторм

26 минут назад
Вот. Из Москвы нормальные фото присылают. Без замазывания лиц.
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Нонка

37 минут назад
Воровка ни когда не станет -прачкой !А вор не буде спину гнуть ... Пусть сидит ,вона- лоб что у быка !
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Нонка

37 минут назад
Воровка ни когда не станет -прачкой !А вор не буде спину гнуть ... Пусть сидит ,вона- лоб что у быка !
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