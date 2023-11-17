Липчанин задолжал по алиментам 279 571 рубль — ему назначили полгода исправительных работ

За неуплату алиментов мужчине назначено 6 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно 10% заработка в доход государства.

Советский районный суд вынес обвинительный приговор 41-летнему мужчине, который на протяжении долгого времени уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2021 года мужчина уже был подвергнут к административному наказанию за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Но и после этого мужчина не исправился. В результате у него скопился долг в 279 571 рубль.



В суде липчанин полностью признал вину.