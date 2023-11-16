Воля к победе. Незрячий липецкий пловец добыл «серебро» в первенстве России

Спортсменов направляют шестом и следят, чтобы тёмные очки не пропускали свет.

Липчанин Даниил Гусев не видит даже очертаний предметов, но успешно занимается плаванием в областной спортивной адаптивной школе паралимпийского резерва.

Слепой подросток добился серьёзного успеха в подмосковном Раменском, где параллельно прошли два крупных турнира - первенство и кубок России по плаванию среди юниоров, инвалидов по зрению.

Даниил проплыл 400 метров за 7 минут 8.14 секунды, этого хватило, чтобы получить «серебряные» медали и первенства, и кубка. На голубых дорожках соревновались спортсмены до 19 лет, но опередить 16-летнего липчанина сумел только один из них, родом из Екатеринбурга.

Гусев является обладателем 2-го взрослого разряда по плаванию и весьма перспективным спортсменом. А также примером того, как упорство и характер помогают преодолевать любые жизненные невзгоды.

Как рассказала GOROD48 тренер медалиста Екатерина Жданова, незрячие спортсмены находится в бассейне одни. Но их подводят к месту старта, а потом контролируют на протяжении всего заплыва.

- С обеих сторон дорожки стоят специальные люди, которые держат в руках шест. Этим шестом они дотрагиваются до спортсмена, когда он подплывает к бортику – чтобы подать сигнал, что требуется разворот, - рассказывает специалист ОСАШПР, - Это сделано, чтобы они не врезались в бортики и не поранились. А талантливых ребят среди них немало.

У тотально слепых есть ещё одно требование: все должны плыть в специальных тёмных очках, которые после финиша проверяют судьи. Если выяснится, что очки пропускают хоть немного света, то пловца дисквалифицируют, а результат аннулируют, потому что появляется подозрение, что спортсмен не совсем слепой, а немного видит.





