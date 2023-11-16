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Импорт обуви и одежды в Россию резко вырос
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подготовил аналитические отчеты за третий квартал по рынку обуви и продукции легпрома, с которыми ознакомились «Известия». Из них следует, что импорт этих товаров серьезно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте верхней одежды: ее импорт подскочил на 38%, а доля рынка составила 55%. В этой категории лидируют куртки, на их ввоз пришлось 63% — 13,6 млн единиц, далее следует пальто — 4,4 млн штук. За это время собственное производство этой продукции выросло на 47%.
Такие резкие изменения объясняются адаптацией рынка к новым условиям, сказала «Известиям» руководитель товарной группы «Легпром» ЦРПТ Анна Петрушина. В 2022 году многие компании столкнулись необходимостью пересматривать ассортимент, менять логистические цепочки, заметила она. То есть привычные товары перестали поставляться стандартными способами и пришлось искать замену на других рынках, либо рассматривать варианты с параллельным импортом, добавила она.