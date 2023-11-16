В России

9 минут назад

Россияне с долгом свыше 500 тыс. рублей стали активно подаваться на банкротство

11

В период с 1 по 14 ноября процедуру внесудебного банкротства начали в отношении 539 человек, сообщил «Известиям» руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

По его словам, среднее количество начатых дел в один день в отношении должников-физлиц достигло максимального уровня за всё время существования этого механизма (с сентября 2020 года), составив 38,5 против обычных 30,5.

Рост на 26% связан с расширением критериев доступа к внесудебной процедуре, пояснил он. С 3 ноября сумму долга для списания расширили до 25 тыс. — 1 млн рублей, а также допустили к процедуре пенсионеров и другие категории граждан.

Сейчас на должников, которые недавно подпали под критерии этого механизма, приходится каждое второе дело (230) из общего числа открытых с начала месяца, отметил Алексей Юхнин. Так, в период с 3 по 14-е число возбуждено 180 процедур в отношении граждан с обязательствами более полумиллиона рублей, пять — менее 50 тыс.
В то же время 45 процедур начаты в отношении лиц, получающих пенсии и соцпособия, а также тех, у кого исполнительное производство длится более семи лет, добавил глава Федресурса.

По данным Федресурса, с момента запуска внесудебного банкротства — сентября 2020 года по 14 ноября этого года — процедуру прошли 23 тыс. человек с суммой долга 7,95 млрд рублей. На сегодня из них полностью завершены дела 17 тыс., гражданам списаны долги в сумме 5,88 млрд.

В банках ожидают, что в 2024-м тренд на рост числа банкротств без суда будет только набирать обороты. Впрочем, некоторые игроки уже видят резкий рост.

11

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

#импорт
Импорт обуви и одежды в Россию резко вырос

8 минут назад

В России
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
#МРОТ #экономика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

сегодня, 16:28

В России
Финляндия закроет 4 КПП на границе с Россией
#Финляндия #КПП
Финляндия закроет 4 КПП на границе с Россией

сегодня, 15:35

В России
В ЦБ РФ предложили отложить обсуждение безотзывных вкладов
#экономика #вклады
В ЦБ РФ предложили отложить обсуждение безотзывных вкладов

сегодня, 14:21

В России
Врачи рассказали о сгущении крови при недостатке белка и воды в рационе
#здоровье #продукты #завтраки
Врачи рассказали о сгущении крови при недостатке белка и воды в рационе

сегодня, 13:42

В России
В Петербурге на пивоваренном заводе «Балтика» прошли обыски и задержания
#обыск #Балтика #пиво
В Петербурге на пивоваренном заводе «Балтика» прошли обыски и задержания

сегодня, 12:00

В России