Миниатюрная крановщица из Липецка поразила всех силой на международном турнире в Екатеринбурге

София Кузнецова подтвердила звание мастера спорта.

Липецкие силачи отличились на II Международных соревнованиях «Содружество наций» в Екатеринбурге.

Победительницей в классическом троеборье среди девушек до 23 лет в весе до 43 кг стала наша мастер спорта София Кузнецова. Хрупкая на вид девушка присела со штангой в два раза больше собственного веса – 95 кг, в жиме лежа осилила 55 кг, а в становой тяге – 130 кг. Это дало победную сумму 280 кг, с которой София подтвердила мастерский норматив. Причём запаса хватило бы не только для собственной, но и следующей весовой категории до 47 кг.

23-летняя София работает машинисткой башенного крана в одном из липецких предприятий, пауэрлифтингом занимается больше десяти лет. Со следующего года он перейдёт в основную взрослую категорию, но и там будет одной из претенденток на попадание в сборную России.



Девушки-чемпионки. Наша София вторая слева в верхнем ряду



19-летний кандидат в мастера спорта Александр Пономарёв тоже выступал среди спортсменов 19-23 лет и занял 3-е место в весе до 95 кг. Его результаты: приседание – 215 кг, жим – 150, становая тяга – 216 и сумма 570 кг.



Александр Пономарёв на третьей ступени пьедестала



Подготовил наших медалистов тренер Андрей Аксёнов.

В соревнованиях в столице Урала приняли участие более 650 спортсменов из 44 регионов России, а международный статус им придало выступление гостей из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Соревнования проходили по трём дисциплинам: помимо троеборья силачи состязались в жиме и классическом жиме.



Победное селфи перед отъездом домой

