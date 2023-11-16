Спорт

18 минут назад

Миниатюрная крановщица из Липецка поразила всех силой на международном турнире в Екатеринбурге

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#Пауэрлифтинг #София Кузнецова
Миниатюрная крановщица из Липецка поразила всех силой на международном турнире в Екатеринбурге

София Кузнецова подтвердила звание мастера спорта.

Липецкие силачи отличились на II Международных соревнованиях «Содружество наций» в Екатеринбурге.

Победительницей в классическом троеборье среди девушек до 23 лет в весе до 43 кг стала наша мастер спорта София Кузнецова. Хрупкая на вид девушка присела со штангой в два раза больше собственного веса – 95 кг, в жиме лежа осилила 55 кг, а в становой тяге – 130 кг. Это дало победную сумму 280 кг, с которой София подтвердила мастерский норматив. Причём запаса хватило бы не только для собственной, но и следующей весовой категории до 47 кг.

23-летняя София работает машинисткой башенного крана в одном из липецких предприятий, пауэрлифтингом занимается больше десяти лет. Со следующего года он перейдёт в основную взрослую категорию, но и там будет одной из претенденток на попадание в сборную России.

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Девушки-чемпионки. Наша София вторая слева в верхнем ряду

19-летний кандидат в мастера спорта Александр Пономарёв тоже выступал среди спортсменов 19-23 лет и занял 3-е место в весе до 95 кг. Его результаты: приседание – 215 кг, жим – 150, становая тяга – 216 и сумма 570 кг.

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Александр Пономарёв на третьей ступени пьедестала

Подготовил наших медалистов тренер Андрей Аксёнов.

В соревнованиях в столице Урала приняли участие более 650 спортсменов из 44 регионов России, а международный статус им придало выступление гостей из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Соревнования проходили по трём дисциплинам: помимо троеборья силачи состязались в жиме и классическом жиме.

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Победное селфи перед отъездом домой

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#Пауэрлифтинг #София Кузнецова

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Лиза

2 минуты назад
София, поздравляю!
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