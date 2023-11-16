Общество

50 минут назад

У должников арестовали 11 автомобилей

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#приставы #долги
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У должников арестовали 11 автомобилей

Приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели совместный рейд.

В ходе очередного совместного рейда судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции было выявлено 29 водителей, имеющих долги. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, арестованы 11 автомобилей. Два владельца машин оплатили долги на месте. С другими должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам-исполнителям, а также квитанции для оплаты долга.

«Закон позволяет судебным приставам во внесудебном порядке ограничивать в праве управления автомобилями должников, не уплативших штрафы либо назначенную судом сумму свыше 10 тысяч рублей. Под эти санкции могут попасть неплательщики алиментов, те, кто не возмещает вред, причинённый преступлением, или не компенсирует моральный вред, а также те, кто не оплачивает штрафы за нарушение ПДД», — отмечают в УФССП России по Липецкой области.
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#приставы #долги
3

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