Происшествия

56 минут назад

Алкоголика осудили за липовую справку для замены водительских прав

3 324
#подделка документов
3
Алкоголика осудили за липовую справку для замены водительских прав

За подделку документа липчанину назначено 6 месяцам ограничения свободы.

Советский районный суд вынес приговор 42-летнему липчанину за использование заведомо поддельного документа. Дело рассматривали в особом порядке — подсудимый вину признал.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре 2021 года липчанин приобрёл у неизвестного медицинское заключение об отсутствии у него противопоказаний к управлению транспортными средствами. При этом с 2012 года мужчина состоит на диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». А такой диагноз является противопоказанием к управлению транспортным средством.

Позже липовую справку мужчина предоставил в МРЭО ГИБДД по Липецкой области для замены водительского удостоверения.
3 324
#подделка документов
3

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Катерина

31 минуту назад
Гость, все сходится. О лишении в статье ни слова = бухим за рулем не попадался. Раз в ноябре 21 справку получал, то и предыдущие права получал в 11 году (ноябрь +/-). После этого, в 12 году, поставили на учет.
ответить

Гость

40 минут назад
Что-то ничего не сходится, если с 2012 года. Ни по замене через 10 лет, ни по лишению тем более.Значит предыдушие права так же получал.
ответить

Фокс

47 минут назад
«синдром зависимости от алкоголя». У нас ребятки с другими, более тяжкими синдромами, рулят не то, что автомобилями, а и кое-чем похлеще - и ничего!
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Мошенники создали фейковый аккаунт главы Лебедянского района
#мошенничество
Мошенники создали фейковый аккаунт главы Лебедянского района

32 минуты назад

Происшествия
Липчанин из ревности «заминировал» многоквартирный дом
#телефонный терроризм #ложное сообщение
2
Липчанин из ревности «заминировал» многоквартирный дом

сегодня, 16:26

Происшествия
Сбивший мотоциклиста на улице Неделина водитель выплатит ему 300 000 рублей
#ДТП
3
Сбивший мотоциклиста на улице Неделина водитель выплатит ему 300 000 рублей

сегодня, 13:26

Происшествия
57-летняя ельчанка догнала вырвавшего у неё сумку грабителя
#грабёж
11
57-летняя ельчанка догнала вырвавшего у неё сумку грабителя

сегодня, 13:08

Происшествия
41-летний мужчина напал с утюгом на отчима бывшей жены
#конфликт #побои
8
41-летний мужчина напал с утюгом на отчима бывшей жены

сегодня, 10:58

Происшествия
88-летняя женщина и 57-летний мужчина попали под автомобили в Липецке
#авария #ДТП
88-летняя женщина и 57-летний мужчина попали под автомобили в Липецке

сегодня, 10:44

Происшествия