Алкоголика осудили за липовую справку для замены водительских прав

За подделку документа липчанину назначено 6 месяцам ограничения свободы.

Советский районный суд вынес приговор 42-летнему липчанину за использование заведомо поддельного документа. Дело рассматривали в особом порядке — подсудимый вину признал.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре 2021 года липчанин приобрёл у неизвестного медицинское заключение об отсутствии у него противопоказаний к управлению транспортными средствами. При этом с 2012 года мужчина состоит на диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». А такой диагноз является противопоказанием к управлению транспортным средством.



Позже липовую справку мужчина предоставил в МРЭО ГИБДД по Липецкой области для замены водительского удостоверения.