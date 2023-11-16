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Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

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#МРОТ #экономика

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда.

В соответствии с ним в следующем году МРОТ составит 19 242 рубля, - говорится на сайте Госдумы.

"Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил Президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек", — говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Кроме того, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования", — отмечал он.

Таким образом, вместе с повышением МРОТ вырастет и ряд социальных выплат. В этом списке - еще и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

Депутаты также уточнили, что с 2025 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы должно быть в размере не ниже 48%.
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#МРОТ #экономика

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