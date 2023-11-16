В России
41 минуту назад
Финляндия закроет 4 КПП на границе с Россией
15
Финляндия закроет несколько пунктов пропуска на границе с Россией, но не все.
Финляндия решила закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией, - говорится в сообщении финского правительства.
"Пограничные переходы "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах "Вартиус" и "Салла", — говорится в релизе.
КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года, - передает РИА Новости.
"Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки к Закону о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы", — сказал на брифинге премьер-министр Петтери Орпо.
По закону власти могут принять решение о закрытии пограничного пункта или об ограничении перехода через него, если это необходимо, например, для борьбы с угрозой общественному порядку или национальной безопасности. При этом пропускные пункты не могут быть закрыты больше, чем это необходимо, - передает РБК.
В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".
Глава МВД Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.
О намерении Финляндии закрыть КПП на границе с РФ стало известно в начале недели. Как поясняла Рантанен, это решение вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
"Пограничные переходы "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" будут закрыты с 18 ноября 2023 года. Подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между Финляндией и Россией сосредоточена на пограничных переходах "Вартиус" и "Салла", — говорится в релизе.
КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года, - передает РИА Новости.
"Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась. Поправки к Закону о пограничной охране были внесены в период последних выборов именно для таких ситуаций. Теперь эти инструменты использованы", — сказал на брифинге премьер-министр Петтери Орпо.
По закону власти могут принять решение о закрытии пограничного пункта или об ограничении перехода через него, если это необходимо, например, для борьбы с угрозой общественному порядку или национальной безопасности. При этом пропускные пункты не могут быть закрыты больше, чем это необходимо, - передает РБК.
В правительстве утверждают, что зафиксировали признаки того, что "власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу".
Глава МВД Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.
О намерении Финляндии закрыть КПП на границе с РФ стало известно в начале недели. Как поясняла Рантанен, это решение вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
15