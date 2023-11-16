Происшествия

сегодня, 13:26

Сбивший мотоциклиста на улице Неделина водитель выплатит ему 300 000 рублей

591
#ДТП
1
Сбивший мотоциклиста на улице Неделина водитель выплатит ему 300 000 рублей

Мужчину также приговорили к году ограничения свободы и лишили водительских прав на год.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 44-летнему водителю, сбившему мотоциклиста на улице Неделина.

Напомним, вечером 20 июня на улице Неделина столкнулись мотоцикл «Ямаха» и «Мерседес». С места аварии доставили в больницу 52-летнего водителя мотоцикла.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Эм Эль 350» при повороте на нерегулируемом перекрестке проезжей части улиц Пушкина и Неделина не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха Ф31 Фейзер».

Дело рассматривали в особом порядке. 44-летнего водителя «Мерседеса» признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Мужчину приговорили к году ограничения свободы и лишили водительских прав на год. Также судом удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшего в 300 тысяч рублей.
591
#ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

57-летняя ельчанка догнала вырвавшего у неё сумку грабителя
#грабёж
7
57-летняя ельчанка догнала вырвавшего у неё сумку грабителя

сегодня, 13:08

Происшествия
41-летний мужчина напал с утюгом на отчима бывшей жены
#конфликт #побои
8
41-летний мужчина напал с утюгом на отчима бывшей жены

сегодня, 10:58

Происшествия
88-летняя женщина и 57-летний мужчина попали под автомобили в Липецке
#авария #ДТП
88-летняя женщина и 57-летний мужчина попали под автомобили в Липецке

сегодня, 10:44

Происшествия
Делом потерявшего ногу пассажира автобуса заинтересовалась прокуратура
#прокуратура #ДТП
11
Делом потерявшего ногу пассажира автобуса заинтересовалась прокуратура

сегодня, 10:38

Происшествия
47-летняя липчанка трижды ударила ножом сожителя
#поножовщина #конфликт
10
47-летняя липчанка трижды ударила ножом сожителя

сегодня, 10:11

Происшествия
Задержаны обманувшие восьмерых пенсионеров курьеры мошенников
#мошенничество
7
Задержаны обманувшие восьмерых пенсионеров курьеры мошенников

сегодня, 09:30

Происшествия