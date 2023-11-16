Происшествия
сегодня, 13:26
Сбивший мотоциклиста на улице Неделина водитель выплатит ему 300 000 рублей
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Мужчину также приговорили к году ограничения свободы и лишили водительских прав на год.
Советский районный суд Липецка вынес приговор 44-летнему водителю, сбившему мотоциклиста на улице Неделина.
Напомним, вечером 20 июня на улице Неделина столкнулись мотоцикл «Ямаха» и «Мерседес». С места аварии доставили в больницу 52-летнего водителя мотоцикла.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Эм Эль 350» при повороте на нерегулируемом перекрестке проезжей части улиц Пушкина и Неделина не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха Ф31 Фейзер».
Дело рассматривали в особом порядке. 44-летнего водителя «Мерседеса» признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Мужчину приговорили к году ограничения свободы и лишили водительских прав на год. Также судом удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшего в 300 тысяч рублей.
Напомним, вечером 20 июня на улице Неделина столкнулись мотоцикл «Ямаха» и «Мерседес». С места аварии доставили в больницу 52-летнего водителя мотоцикла.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Эм Эль 350» при повороте на нерегулируемом перекрестке проезжей части улиц Пушкина и Неделина не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха Ф31 Фейзер».
Дело рассматривали в особом порядке. 44-летнего водителя «Мерседеса» признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Мужчину приговорили к году ограничения свободы и лишили водительских прав на год. Также судом удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевшего в 300 тысяч рублей.
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