Общество

сегодня, 10:25

Владимир Сериков: «Я имею привычку читать сообщения в соцсетях»

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#Владимир Сериков #облсовет
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Председатель Липецкого областного Совета депутатов провел первый личный прием в новом статусе.

Липчанин Андрей Клопов пришел на прием к председателю областного Совета депутатов Владимиру Серикову с общегородской проблемой — попросил сделать ремонт дороги на дамбе Матырского водохранилища.

—Это безопасность в целом не только моя и других людей. Там колея. Во время дождя может вынести, — говорит Андрей.

На прием посетители записались заранее. А спикер к встрече подготовился, проработав с профильными ведомствами возможные пути решения проблем. К тому же на встречу пришли чиновники, которые могут повлиять на решение проблем.

По данным начальника областного управления дорог и транспорта Ивана Мычелкина, контракт на ремонт указанной дороги уже разыгран. Работа должна начаться 1 апреля 2024 года. ОГУП «Липецкдоравтоцентр» отремонтирует опасный участок за 102,8 миллионов рублей к концу лета.

Многодетная мать Наталья Мелихова попросила помощи в получении компенсации на обучение дочери. Стоит отметить, что в Липецкой области уже действует закон, по которому детям из многодетных семей, получающих востребованные специальности, компенсируют стоимость обучения. Однако профессия «операционная деятельность в логистике» не вошла в перечень востребованных, и семье в компенсации отказали.

Заместитель начальника областного управления социальной политики Денис Тараканов обрадовал Наталью: учитывая ее обращение, список востребованных специальностей расширен, и дочь Мелиховой может рассчитывать на получение компенсации до Нового года.

А у Марины Татьяниной и Аси Блувштейн проблема, знакомая немалому количеству горожан. В доме на проспекте Мира, 11 много лет топит подвал. Тут и грунтовые воды, и вода из прорванных труб. Жильцы дома прошли все инстанции. Вице-мэр Светлана Сурмий пояснила, что сейчас МКУ «Управление строительства Липецка» заключает договор с предприятием «Липецкгеомониторинг» на выполнение предпроектных работ и проведение наблюдения за режимом подземных вод. На эти цели из городского бюджета выделены почти полмиллиона рублей. Предполагается, что к 25 декабря причина подтопления дома будет выяснена. Пока же сотрудники управляющей компании откачивают воду.

— Никто ничего не откачивает! — Возмутилась Марина Татьянина.

— Я имею такую «отвратительную» привычку самому читать сообщения в соцсетях. Так что держите меня в курсе работ в вашем доме, — попросил Владимир Сериков, добавив, что возьмет решение этого вопроса на контроль.

Личный прием длился около получаса. Все обратившиеся получили ответы. Обращений по самым разным вопросам к спикеру поступает немало. В последнее время все чаще через соцсети.

— Я этот инструмент забрасывать не собираюсь, мне кажется, это действительно тот самый ресурс, который показывает близость власти и населения без дополнительной бюрократии, — сказал Владимир Сериков.
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#Владимир Сериков #облсовет
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Комментарии (6)

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БУ-ГА-ГА

10 минут назад
В соцсетях, в рюмочной можно посидеть))))))))))
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В соцсетях

32 минуты назад
так любой сможет! А Вы вот в транспорте проедьте, да в городе пешком походите, сами посмотрите, да послушайте! Сухие деревья посмотрите, лужи на остановках, машины на газонах....Нужно быть с народом на одной волне!
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)))

45 минут назад
Жесть если вдуматься! Мужик пришел на поклон, потратил свое время отпросился с работы и тп. что бы попросить отремонировать немаловажную для города дорогу! Докатились хуже некуда...
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Интересно

55 минут назад
Господин Сериков , кто банит в ваших т.н. соцсетях ! ? )))))))
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Транспорт

сегодня, 10:38
Как о стену горох! Расписание не соблюдается! Организуйте уже штрафного бюджетного перевозчика для откатки рейсов, не вышедших на линию! А кто за них заплатит - разберётесь позже. Но транспорт ходить обязан!
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Справедливости ради

сегодня, 10:32
Помогите решить проблему благоустройства центра 28 мкр. Обещано было и не раз, только до сих пор всё на месте. Приезжайте посмотрите в какой грязи мы живём. Местоположение между домами Мистюкова 3 и Мистюкова 8
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