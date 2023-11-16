Владимир Сериков: «Я имею привычку читать сообщения в соцсетях»

Председатель Липецкого областного Совета депутатов провел первый личный прием в новом статусе.

Липчанин Андрей Клопов пришел на прием к председателю областного Совета депутатов Владимиру Серикову с общегородской проблемой — попросил сделать ремонт дороги на дамбе Матырского водохранилища.



—Это безопасность в целом не только моя и других людей. Там колея. Во время дождя может вынести, — говорит Андрей.



На прием посетители записались заранее. А спикер к встрече подготовился, проработав с профильными ведомствами возможные пути решения проблем. К тому же на встречу пришли чиновники, которые могут повлиять на решение проблем.



По данным начальника областного управления дорог и транспорта Ивана Мычелкина, контракт на ремонт указанной дороги уже разыгран. Работа должна начаться 1 апреля 2024 года. ОГУП «Липецкдоравтоцентр» отремонтирует опасный участок за 102,8 миллионов рублей к концу лета.



Многодетная мать Наталья Мелихова попросила помощи в получении компенсации на обучение дочери. Стоит отметить, что в Липецкой области уже действует закон, по которому детям из многодетных семей, получающих востребованные специальности, компенсируют стоимость обучения. Однако профессия «операционная деятельность в логистике» не вошла в перечень востребованных, и семье в компенсации отказали.



Заместитель начальника областного управления социальной политики Денис Тараканов обрадовал Наталью: учитывая ее обращение, список востребованных специальностей расширен, и дочь Мелиховой может рассчитывать на получение компенсации до Нового года.



А у Марины Татьяниной и Аси Блувштейн проблема, знакомая немалому количеству горожан. В доме на проспекте Мира, 11 много лет топит подвал. Тут и грунтовые воды, и вода из прорванных труб. Жильцы дома прошли все инстанции. Вице-мэр Светлана Сурмий пояснила, что сейчас МКУ «Управление строительства Липецка» заключает договор с предприятием «Липецкгеомониторинг» на выполнение предпроектных работ и проведение наблюдения за режимом подземных вод. На эти цели из городского бюджета выделены почти полмиллиона рублей. Предполагается, что к 25 декабря причина подтопления дома будет выяснена. Пока же сотрудники управляющей компании откачивают воду.



— Никто ничего не откачивает! — Возмутилась Марина Татьянина.



— Я имею такую «отвратительную» привычку самому читать сообщения в соцсетях. Так что держите меня в курсе работ в вашем доме, — попросил Владимир Сериков, добавив, что возьмет решение этого вопроса на контроль.



Личный прием длился около получаса. Все обратившиеся получили ответы. Обращений по самым разным вопросам к спикеру поступает немало. В последнее время все чаще через соцсети.



— Я этот инструмент забрасывать не собираюсь, мне кажется, это действительно тот самый ресурс, который показывает близость власти и населения без дополнительной бюрократии, — сказал Владимир Сериков.