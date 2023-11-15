Общество
25 минут назад
В Ельце на карантин завтра уходят сразу пять школ
Перевод на дистанционное обучение связан с пневмониями.
С 16 по 26 ноября в Ельце на дистанционную форму обучения переходят школы №5, 11, 12, 24, 23 (2 корпус).
Как сообщил в своём Telegram-канале глава Ельца Евгений Боровских, такие меры предпринимаются в связи с рекомендациями Роспотребнадзора: в случае регистрации в течение трех недель более 2 случаев пневмоний в одном классе (группе) или среди персонала, 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации в целом (в т. ч. в дошкольной) необходимо принимать меры по разобщению детей в виде частичного (отдельные классы) или полного приостановления работы образовательной организации на срок не менее 10 дней.
«Ситуацию держим на контроле. Ведется ежедневный мониторинг посещаемости образовательных организаций с уточнением причин отсутствия детей, работников. Обращаюсь к родителям! Отнеситесь, пожалуйста, к принятым мерам с пониманием. Наша главная задача – обезопасить детей и не дать роста заболеваемости!», – отметил Евгений Боровских.
Напомним, в Липецке частичный карантин охватил 24 класса в 9 школах. Полностью закрыты две школы города: №62 переведена на дистанционку с 11 по 20 ноября, а в школе № 77 карантин объявлен с 16 до 25 ноября.
Как сообщил в своём Telegram-канале глава Ельца Евгений Боровских, такие меры предпринимаются в связи с рекомендациями Роспотребнадзора: в случае регистрации в течение трех недель более 2 случаев пневмоний в одном классе (группе) или среди персонала, 10 и более случаев пневмоний в образовательной организации в целом (в т. ч. в дошкольной) необходимо принимать меры по разобщению детей в виде частичного (отдельные классы) или полного приостановления работы образовательной организации на срок не менее 10 дней.
«Ситуацию держим на контроле. Ведется ежедневный мониторинг посещаемости образовательных организаций с уточнением причин отсутствия детей, работников. Обращаюсь к родителям! Отнеситесь, пожалуйста, к принятым мерам с пониманием. Наша главная задача – обезопасить детей и не дать роста заболеваемости!», – отметил Евгений Боровских.
Напомним, в Липецке частичный карантин охватил 24 класса в 9 школах. Полностью закрыты две школы города: №62 переведена на дистанционку с 11 по 20 ноября, а в школе № 77 карантин объявлен с 16 до 25 ноября.