В районе Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 16 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 3а, 7, 10, 15, 19, 27, 29, 31, 49 по улице Неделина, № 34 по улице Фрунзе, № 1а в переулке Вишневом, №№ 51/3, 55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 83, 83а по улице Депутатской, № 1 по улице Киевской, в частном секторе района Дикого – с неудобствами столкнутся жители улиц Депутатской, Чкалова, Володарского, Верещагина, Киевской, Воровского, переулков Даргомыжского, Фруктового, Верхнего.



Подвоз воды будет организован по адресам улица Неделина, 29, проспект Победы, 55, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



16 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.

Утром, с 06:00 до 08:00 без света останутся дома №№ 2, 7-11, 13 по улице Архангельской, №№ 1, 1а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Астраханской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, и улица Усманская.

С 08:00 до 16:00 отключат электричество в доме № 1 на площади Металлургов.



С 09:00 до 18:00 подачу электроэнергии ограничат в домах № 72 по улице Бородинской, № 18 по улице Брусничной, №№ 7а, 69 по улице Брюллова, №№ 40, 46, 59, 60, 63, 70 по улице Еловой, №№ 28, 89 по улице Карбышева, №№ 2, 3, 4, 10а, 14 по улице Шоссейной, №№ 1, 3а на площади Заводской, № 2б по улице Баумана, № 8 по улице Пожарского, №№ 1, 2, 2а, 4, 7 по улице Геологической, №№ 1а, 7 по улице Детской, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Металлистов, №№ 2а, 6, 6а по улице Монтажников, № 17 в Рудном переулке, №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1», также обесточат улицы 50 лет НЛМК, Цементников, Центральную, Юношескую, садоводчества «Сокол-2», «Спутник».



С 08:00 до 18:00 для монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Биологической, Мирной, Папина, Перова, Союзной, Урожайной, Арсеньева, Брюллова, Стасова, Ситовской, Брусничной, Карбышева, Шоссейной, Буденного, Речной, по проезду Потапова, в Космическом переулке, садоводчестве «Речное».

С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета не будет света на улицах Бабушкина, Семенова Тян-Шанского.



