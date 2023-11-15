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Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries
Покупатель теперь не должен в обязательном порядке проверять качество товара при получении, а датой возврата вещи считается момент отказа от нее.
В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей.
В частности, исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее; теперь срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем; зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств; сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара; онлайн-площадкой тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries, - говорится в Телеграм-канале надзорного ведомства.
Возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся низкая доля выкупа покупателем; а также значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи).
При этом гражданин в момент оформления заказа предварительно информируется о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара.
Маркетплейс с 9 октября ввел комиссию в размере 3% за оплату покупок с карт Visa и Mastercard. Компания объяснила это тем, что не может напрямую обрабатывать операции по картам этих платежных систем, - передает РБК.