В России

12 минут назад

Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries

7
#Wildberries #торговля

Покупатель теперь не должен в обязательном порядке проверять качество товара при получении, а датой возврата вещи считается момент отказа от нее.

После завершения Генпрокуратурой проверки Wildberries изменила около 20 правил торговли, в том числе зафиксировала право покупателя отказаться от купленного товара и сократила срок рассмотрения претензии о его замене.

В ходе надзорных мероприятий компанией изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей.

В частности, исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее; теперь срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем; зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств; сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара; онлайн-площадкой тестируется новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries, - говорится в Телеграм-канале надзорного ведомства.

Возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся низкая доля выкупа покупателем; а также значительные расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи).

При этом гражданин в момент оформления заказа предварительно информируется о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара.

Маркетплейс с 9 октября ввел комиссию в размере 3% за оплату покупок с карт Visa и Mastercard. Компания объяснила это тем, что не может напрямую обрабатывать операции по картам этих платежных систем, - передает РБК.


7
#Wildberries #торговля

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Диетолог рассказала о пользе молочных продуктов для пожилых людей
#здоровье #продукты
Диетолог рассказала о пользе молочных продуктов для пожилых людей

57 минут назад

В России
В Воронеже 20 классов закрыли на карантин
#карантин #школа #Воронеж
В Воронеже 20 классов закрыли на карантин

сегодня, 14:52

В России
Еврокомиссия резко улучшила прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году
#экономика #ВВП #прогноз
Еврокомиссия резко улучшила прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году

сегодня, 14:15

В России
МОК рекомендует национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в РФ
#спорт #политика #Игры дружбы
МОК рекомендует национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в РФ

сегодня, 12:59

В России
В «Рособоронэкспорте» заявили об отказе от экспорта дрона «Ланцет» из-за потребности ВС РФ
#дроны #экспорт
В «Рособоронэкспорте» заявили об отказе от экспорта дрона «Ланцет» из-за потребности ВС РФ

сегодня, 12:07

В России
В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма коронавируса «пирола»
#коронавирус #COVID-19 #пирола
В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма коронавируса «пирола»

сегодня, 11:28

В России