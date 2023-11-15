«Пятёрочка» запустила в Липецке предновогоднюю акцию, в которой можно выиграть автомобиль

Для участия нужно совершать покупки от 300 рублей и регистрировать чеки.

Торговая сеть «Пятёрочка» в очередной раз доказывает, что чудеса случаются, тем более — под Новый год. Среди своих покупателей сеть магазинов разыграет гарантированные и ценные подарки, а также главный приз — автомобиль



Акция «Навстречу чудесам», будет проходить в Липецке с 14 ноября по 18 декабря 2023 г.



Принять участие в розыгрыше подарков просто. Для этого нужно совершить покупки в любом магазине «Пятёрочка» на сумму всего от 300 рублей и зарегистрировать чек на официальном сайте акции . После этого останется только ждать, какой приз вам выпадет. Среди гарантированных призов участники акции могут рассчитывать на скидки и специальные предложения от партнёров, а также подарки от сервиса «Пятёрочка Доставка».(6+)



Есть и другие призы, которые будут разыгрываться каждую неделю — бытовая техника и сертификаты на покупку от «Пятёрочки». Среди призов блендеры, мультиварки, грили, роботы-пылесосы и т.п. И, конечно, самый желанный приз – автомобиль.



«Пятёрочка» предлагает своим гостям увеличить шансы на получение призов. Сделать это можно, например, совершив покупку любого товара-партнёра акции и зарегистрировав чек на сайте https://chudesa5ka.ru/ , где можно узнать все условия акции. Тогда вы станете участником дополнительного розыгрыша подарков от партнёров.



Словом, возможностей много, нужно лишь ходить за покупками в «Пятёрочку» и не забывать регистрировать чеки.



— Мы рады предложить нашим гостям принять участие в такой интересной и праздничной акции, которая позволит им окунуться в атмосферу чудес и волшебства, — говорит Эльвира Бекташева, менеджер по маркетинговым коммуникациям территории «Юг», торговой сети «Пятёрочка», — «Навстречу чудесам!» – это прекрасная возможность получить ценные подарки и главный приз —автомобиль, а также провести покупки с пользой в магазинах «Пятёрочка».



Помимо нашего региона акция «Навстречу чудесам» действует до 18 декабря во всех магазинах «Пятёрочка» в Липецкой, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

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