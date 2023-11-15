Общество
18 минут назад
Ямы во дворах заделает ООО «СК Липецк»
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Та самая компания, которая работала по этой муниципальной программе год назад.
ООО «СК Липецк» стало единственным участником объявленных управлением главного смотрителя торгов по ремонту ям во дворах и на внутриквартальных проездах. Из-за отсутствия конкуренции компания сбила начальную цену контракта на 1,2 млн рублей и на том остановилась. В итоге победитель аукциона должен освоить на ремонтах 26,3 млн рублей.
Это контракт — тот самый, сорванный первым победителем торгов, компанией «СМУ-5». Напомним, что в июле «СМУ-5» с двумя работниками в штате (по данным бизнес-агрегаторов), сбила стартовую центу контракта с 27,6 млн рублей до 15,3 миллионов, сняла старый асфальт в нескольких дворах и работу прекратила. Мэрия разорвала с подрядчиком контракт, а УФАС по Липецкой области по представлению городской администрации внес «СМУ-5» в реестр недобросовестных поставщиков.
Новый подрядчик, ООО «СК Липецк», хорошо знаком управлению главного смотрителя: осенью прошлого года компания как раз и латала дороги во дворах и на внутриквартальных поездах по этой самой программе, правда, тогда ее бюджет был скромнее — 20 млн рублей. В прошлом году работой подрядчика заказчик остался доволен. В УГС Липецка выражают уверенность, что и в этот раз «СК Липецк» их не подведет.
Срок выполнения переходящего на следующий год контракта — до 31 июля. В списке работ: удаление фрезой изношенных слоев дорожного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов, выравнивание дождеприемных решеток и люков колодцев инженерных сетей, отсыпка основания ремонтируемой поверхности известняковым щебнем, демонтаж разрушенных бордюров с заменой на новые, укладка нового асфальта. В техзадании сказано, что объем, вид работ и сроки их выполнения устанавливаются индивидуально на основании решения комиссии мэрии, оформленного соответствующим актом. Кстати, помимо применения обычного асфальта подрядчик должен иметь возможность ремонтировать ямы литой асфальтобетонной смесью. А это значит, что работы будут вестись даже зимой.
— Подрядчик заключит договор на поставку литой смеси и термос-бункеров со сторонней организацией, — подчеркнули в УГС Липецка.
Это контракт — тот самый, сорванный первым победителем торгов, компанией «СМУ-5». Напомним, что в июле «СМУ-5» с двумя работниками в штате (по данным бизнес-агрегаторов), сбила стартовую центу контракта с 27,6 млн рублей до 15,3 миллионов, сняла старый асфальт в нескольких дворах и работу прекратила. Мэрия разорвала с подрядчиком контракт, а УФАС по Липецкой области по представлению городской администрации внес «СМУ-5» в реестр недобросовестных поставщиков.
Новый подрядчик, ООО «СК Липецк», хорошо знаком управлению главного смотрителя: осенью прошлого года компания как раз и латала дороги во дворах и на внутриквартальных поездах по этой самой программе, правда, тогда ее бюджет был скромнее — 20 млн рублей. В прошлом году работой подрядчика заказчик остался доволен. В УГС Липецка выражают уверенность, что и в этот раз «СК Липецк» их не подведет.
Срок выполнения переходящего на следующий год контракта — до 31 июля. В списке работ: удаление фрезой изношенных слоев дорожного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов, выравнивание дождеприемных решеток и люков колодцев инженерных сетей, отсыпка основания ремонтируемой поверхности известняковым щебнем, демонтаж разрушенных бордюров с заменой на новые, укладка нового асфальта. В техзадании сказано, что объем, вид работ и сроки их выполнения устанавливаются индивидуально на основании решения комиссии мэрии, оформленного соответствующим актом. Кстати, помимо применения обычного асфальта подрядчик должен иметь возможность ремонтировать ямы литой асфальтобетонной смесью. А это значит, что работы будут вестись даже зимой.
— Подрядчик заключит договор на поставку литой смеси и термос-бункеров со сторонней организацией, — подчеркнули в УГС Липецка.
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Андрей
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Поехавший