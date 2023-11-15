Общество

18 минут назад

Ямы во дворах заделает ООО «СК Липецк»

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#ремонт дорог
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Ямы во дворах заделает ООО «СК Липецк»

Та самая компания, которая работала по этой муниципальной программе год назад.

ООО «СК Липецк» стало единственным участником объявленных управлением главного смотрителя торгов по ремонту ям во дворах и на внутриквартальных проездах. Из-за отсутствия конкуренции компания сбила начальную цену контракта на 1,2 млн рублей и на том остановилась. В итоге победитель аукциона должен освоить на ремонтах 26,3 млн рублей.

Это контракт — тот самый, сорванный первым победителем торгов, компанией «СМУ-5». Напомним, что в июле «СМУ-5» с двумя работниками в штате (по данным бизнес-агрегаторов), сбила стартовую центу контракта с 27,6 млн рублей до 15,3 миллионов, сняла старый асфальт в нескольких дворах и работу прекратила. Мэрия разорвала с подрядчиком контракт, а УФАС по Липецкой области по представлению городской администрации внес «СМУ-5» в реестр недобросовестных поставщиков.

Новый подрядчик, ООО «СК Липецк», хорошо знаком управлению главного смотрителя: осенью прошлого года компания как раз и латала дороги во дворах и на внутриквартальных поездах по этой самой программе, правда, тогда ее бюджет был скромнее — 20 млн рублей. В прошлом году работой подрядчика заказчик остался доволен. В УГС Липецка выражают уверенность, что и в этот раз «СК Липецк» их не подведет.

Срок выполнения переходящего на следующий год контракта — до 31 июля. В списке работ: удаление фрезой изношенных слоев дорожного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов, выравнивание дождеприемных решеток и люков колодцев инженерных сетей, отсыпка основания ремонтируемой поверхности известняковым щебнем, демонтаж разрушенных бордюров с заменой на новые, укладка нового асфальта. В техзадании сказано, что объем, вид работ и сроки их выполнения устанавливаются индивидуально на основании решения комиссии мэрии, оформленного соответствующим актом. Кстати, помимо применения обычного асфальта подрядчик должен иметь возможность ремонтировать ямы литой асфальтобетонной смесью. А это значит, что работы будут вестись даже зимой.

— Подрядчик заключит договор на поставку литой смеси и термос-бункеров со сторонней организацией, — подчеркнули в УГС Липецка.
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#ремонт дорог
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Комментарии (3)

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Андрей

2 минуты назад
Да не надо ничего заделывать. Вообще асфальт это наследие советских времен как и трубы кстати. Вот будут постоянно копать ямы и удобнее чтоб асфальта не было. Как в 19 веке жили в Липецке без труб и сейчас проживём. Колодцы пусть лучше строят и буржуйки в каждую квартиру.
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*

9 минут назад
Космонавтов 3 - все проезды ,как после бомбежки. Залатайте дыры в дорогах,ездить невозможно!!! Раскопали теплосеть-грязь,половину двора. Когда закроют яму!!!
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Поехавший

12 минут назад
Не надо ничего заделывать пусть всё остаётся как есть так даже лучше и красивее
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