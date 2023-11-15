Общество
сегодня, 12:42
Акционеры «Липецккурорта» отказались от требований об отмене сделки по продаже питьевой галереи
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Арбитражный суд прекратил производство по делу.
Арбитражный суд прекратил производство по делу о признании недействительными сделками договоров купли-продажи питьевой галереи санатория «Липецккурорт».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, акционеры АО «Липецккурорт» в августе обратились в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделками договоров купли-продажи питьевой галереи санатория.
Как указано в исковом заявлении, 30 апреля 2021 года между АО «Липецккурорт» и ООО «Санаторий Липецккурорт» заключен договор купли-продажи питьевой галереи, расположенной по улице Салтыкова-Щедрина, дом 1. Стороны определили общую стоимость объекта в 600 тысяч рублей.
В тот же день между АО «Липецккурорт» и индивидуальным предпринимателем был заключен предварительный договор, в соответствии с которым стороны обязуются в будущем заключить основной договор купли-продажи той же недвижимости. Согласно предварительному договору, цена объекта составляет 8,5 миллиона рублей.
28 мая 2021 года уже между ООО «Санаторий Липецккурорт» и тем же индивидуальным предпринимателем заключен договор купли-продажи питьевой галереи за 7,5 миллиона рублей. Договор имеет силу передаточного акта, имущество было передано покупателю.
Но два акционера АО «Липецккурорт» сочли, что данные сделки являются взаимосвязанными и направлены на вывод из собственности АО «Липецккурорт» актива в виде объекта недвижимого имущества без встречного предоставления, в связи с чем обратились в суд с исковым заявлением о признании их недействительными. Одновременно истцами подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области осуществлять государственную регистрацию сделок, перехода прав и обременении в отношении питьевой галереи. Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил данное заявление.
После вынесения определения о принятии обеспечительных мер ответчик заключил с акционерами АО «Липецккурорт» договор купли-продажи спорного недвижимого имущества, в связи с чем истцы заявили ходатайство об отказе от исковых требований. Суд принял отказ от заявленных требований и прекратил производство по делу.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, акционеры АО «Липецккурорт» в августе обратились в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделками договоров купли-продажи питьевой галереи санатория.
Как указано в исковом заявлении, 30 апреля 2021 года между АО «Липецккурорт» и ООО «Санаторий Липецккурорт» заключен договор купли-продажи питьевой галереи, расположенной по улице Салтыкова-Щедрина, дом 1. Стороны определили общую стоимость объекта в 600 тысяч рублей.
В тот же день между АО «Липецккурорт» и индивидуальным предпринимателем был заключен предварительный договор, в соответствии с которым стороны обязуются в будущем заключить основной договор купли-продажи той же недвижимости. Согласно предварительному договору, цена объекта составляет 8,5 миллиона рублей.
28 мая 2021 года уже между ООО «Санаторий Липецккурорт» и тем же индивидуальным предпринимателем заключен договор купли-продажи питьевой галереи за 7,5 миллиона рублей. Договор имеет силу передаточного акта, имущество было передано покупателю.
Но два акционера АО «Липецккурорт» сочли, что данные сделки являются взаимосвязанными и направлены на вывод из собственности АО «Липецккурорт» актива в виде объекта недвижимого имущества без встречного предоставления, в связи с чем обратились в суд с исковым заявлением о признании их недействительными. Одновременно истцами подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области осуществлять государственную регистрацию сделок, перехода прав и обременении в отношении питьевой галереи. Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил данное заявление.
После вынесения определения о принятии обеспечительных мер ответчик заключил с акционерами АО «Липецккурорт» договор купли-продажи спорного недвижимого имущества, в связи с чем истцы заявили ходатайство об отказе от исковых требований. Суд принял отказ от заявленных требований и прекратил производство по делу.
3 788
Иван
Вася
Житель города