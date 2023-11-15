Чаплыгинец задолжал по алиментам более миллиона рублей и не оплатил 203 штрафа ГИБДД

Долг по штрафам ГИБДД составил 148 000 рублей.

В Чаплыгинском районе мужчина задолжал более 1 000 000 рублей по алиментам на содержание троих несовершеннолетних детей. По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, в отношении этого должника также заведены 203 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму 148 000 рублей.



В ходе рейда приставов с сотрудниками РЭО ГИБДД МО МВД России «Чаплыгинский» был остановлен и арестован автомобиль, принадлежащий должнику. Теперь машина будет передана на торги в счёт погашения задолженности.