Происшествия

6 минут назад

Чаплыгинец задолжал по алиментам более миллиона рублей и не оплатил 203 штрафа ГИБДД

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#приставы #долги
Чаплыгинец задолжал по алиментам более миллиона рублей и не оплатил 203 штрафа ГИБДД

Долг по штрафам ГИБДД составил 148 000 рублей.

В Чаплыгинском районе мужчина задолжал более 1 000 000 рублей по алиментам на содержание троих несовершеннолетних детей. По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, в отношении этого должника также заведены 203 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму 148 000 рублей.

В ходе рейда приставов с сотрудниками РЭО ГИБДД МО МВД России «Чаплыгинский» был остановлен и арестован автомобиль, принадлежащий должнику. Теперь машина будет передана на торги в счёт погашения задолженности.
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#приставы #долги

Комментарии (1)

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Говорю же!

1 минуту назад
Детей надо оставлять с отцами! И отменить алименты! Внимательней мужики будут подходить к выбору кукушки.
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