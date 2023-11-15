Происшествия

35 минут назад

Сотрудница центра социальной защиты сбила 85-летнюю пенсионерку

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#ДТП
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Сотрудница центра социальной защиты сбила 85-летнюю пенсионерку

Дело дошло до суда.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 49-летней женщины — водителя Центра социальной защиты населения Липецкой области, обвиняемой по части статьи 264 УК РФ в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о ДТП, которое произошло 19 апреля этого года примерно в 15:40 во дворе дома №53А по улице Московской в Липецке. Женщина-водитель «Лады-Весты», принадлежащего ОБУ «ЦСЗН Липецкой области», ехала по служебным делам. Двигаясь задним ходом со скоростью всего около 3 км/ч, сбила 85-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину доставили в Липецкую городскую больницу №4. Там пенсионерке диагностировали закрытый перелом шейки правой плечевой кости со смещением отломков.

По версии следствия, перед началом движения задним ходом, проявив невнимательность и непредусмотрительность, водитель не убедилась в безопасности выполняемого манёвра и не дала должной оценки дорожной обстановке.

В ходе следствия сотрудница самозащиты признала вину. В момент совершения ДТП водитель была трезва. А после она всячески пыталась загладить свою вину: навещала пострадавшую в больнице и дома, чтобы узнать о самочувствии и помириться. Причиненный моральный и физический вред пенсионерке уже полностью возмещен – водитель выплатила ей 30 000 рублей, о чём имеется расписка ещё от 30 мая. Cама пенсионерка никаких претензий не имеет.

Добавим, что санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет или без такового.
623
#ДТП
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