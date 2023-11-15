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МОК рекомендует национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в РФ
Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) игнорировать Игры дружбы в России, - пишет Lenta.ru.
"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все национальные олимпийские комитеты проявить осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендациям исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных соревнований, проводимых в России, но и противоречило бы общей цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта", - заявил изданию Inside the Games директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.
28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.
"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все национальные олимпийские комитеты проявить осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендациям исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных соревнований, проводимых в России, но и противоречило бы общей цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта", - заявил изданию Inside the Games директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.
28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.