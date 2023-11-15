Происшествия

сегодня, 11:01

Упавший в День народного единства из окна пятого этажа подросток вышел из комы

2 1025
#падение с высоты #дети
3
Упавший в День народного единства из окна пятого этажа подросток вышел из комы

16-летний школьник пока находится в реанимации, но его готовят к переводу в обычную палату.

Реаниматологам областной детской больницы удалось стабилизировать состояние 16-летнего подростка, выпавшего 4 ноября из окна квартиры на пятом этаже. По данным GOROD48, пациента вывели из комы. Пока школьник находится в реанимации, но врачи готовят его к переводу в обычную палату нейрохирургичекого отделения клиники.

Напомним, что подросток попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, с сочетанной травмой тела и ушибом мозга. Юношу ввели в медикаментозный сон, сделали две операции на головном мозге.
2 1025
#падение с высоты #дети
3

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Игорь

23 минуты назад
Я чего то не пойму а что это за праздник с кем единство с милиардерами что ли
ответить

Викторм

45 минут назад
Ну... Скорейшего выздоровления.
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Чаплыгинец задолжал по алиментам более миллиона рублей и не оплатил 203 штрафа ГИБДД
#приставы #долги
Чаплыгинец задолжал по алиментам более миллиона рублей и не оплатил 203 штрафа ГИБДД

3 минуты назад

Происшествия
36-летняя женщина дискредитировала вооружённые силы в родительском чате
#спецоперация #дискредитация
36-летняя женщина дискредитировала вооружённые силы в родительском чате

30 минут назад

Происшествия
Сотрудница центра социальной защиты сбила 85-летнюю пенсионерку
#ДТП
Сотрудница центра социальной защиты сбила 85-летнюю пенсионерку

32 минуты назад

Происшествия
Липчанин отправился на два года в колонию за две кражи из «Пятёрочек»
#кража
1
Липчанин отправился на два года в колонию за две кражи из «Пятёрочек»

сегодня, 09:54

Происшествия
Угонщику пришлось бросить машину — закончился бензин
#угон #автомобиль
1
Угонщику пришлось бросить машину — закончился бензин

сегодня, 09:25

Происшествия
Рано утром из 10-этажки на Стаханова пожарные вывели 25 человек
#МЧС #пожар
2
Рано утром из 10-этажки на Стаханова пожарные вывели 25 человек

сегодня, 09:22

Происшествия