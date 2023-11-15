Происшествия
сегодня, 11:01
Упавший в День народного единства из окна пятого этажа подросток вышел из комы
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16-летний школьник пока находится в реанимации, но его готовят к переводу в обычную палату.
Реаниматологам областной детской больницы удалось стабилизировать состояние 16-летнего подростка, выпавшего 4 ноября из окна квартиры на пятом этаже. По данным GOROD48, пациента вывели из комы. Пока школьник находится в реанимации, но врачи готовят его к переводу в обычную палату нейрохирургичекого отделения клиники.
Напомним, что подросток попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, с сочетанной травмой тела и ушибом мозга. Юношу ввели в медикаментозный сон, сделали две операции на головном мозге.
Напомним, что подросток попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, с сочетанной травмой тела и ушибом мозга. Юношу ввели в медикаментозный сон, сделали две операции на головном мозге.
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Игорь
Викторм