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27 минут назад

В «Рособоронэкспорте» заявили об отказе от экспорта дрона «Ланцет» из-за потребности ВС РФ

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#дроны #экспорт

Зарубежные заказчики все чаще интересуются российским барражирующим боеприпасом "Ланцет", однако РФ не планирует в ближайшее время продавать данный дрон-камикадзе другим странам.

Иностранные заказчики проявляют интерес к российскому барражирующему боеприпасу "Ланцет", но он не поставляется за рубеж в том числе из-за высокой потребности в нем российских вооруженных сил, - рассказал ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

"Рособоронэкспорт наблюдает серьезный рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, отлично проявившим себя в реальных боевых действиях. Сегодня компания в этом сегменте продвигает "Куб-Э". "Ланцету" также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация", - отметил он.

БПЛА "Ланцет" разработан концерном "Калашников" и предназначен для поражения техники и других важных целей противника на переднем крае.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок. Мероприятие проводится раз в два года, Россия принимает в нем участие с 1993-го. В 2023 году на авиасалоне представлены 20 национальных павильонов, свою продукцию представляют свыше 1,4 тыс. производителей, которые показывают более 180 летательных аппаратов. Выставка проходит с 13 по 17 ноября.
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#дроны #экспорт

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