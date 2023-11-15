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сегодня, 11:28

В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма коронавируса «пирола»

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#коронавирус #COVID-19 #пирола

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость коронавирусом в стране растет уже шестую неделю.

Вариант коронавируса "пирола" будет распространяться в России, но вряд ли станет превалирующим, - рассказала РБК глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пирола" на самом деле пришел, пришел из-за рубежа, где имеет большее распространение. У нас пока единичные случаи, широкого распространения вирус пока не получил. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что он будет распространяться, но, скорее всего, не станет превалирующим", - отметила она.

По ее словам, заболеваемость коронавирусом в РФ растет уже шестую неделю, - передает ТАСС.

"Рост сезонный, ничего необычного пока не происходит. С первых недель октября мы увидели вторую волну [роста заболеваемости коронавирусом], гораздо более высокую, чем сентябрьский подъем. Сейчас вирус набирает силу", - пояснила Попова.

Она также подчеркнула, что 30% всех случаев заболевания COVID-19 регистрируется в столичном регионе и Санкт-Петербурге.

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#коронавирус #COVID-19 #пирола

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