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24 минуты назад

«Известия» сообщают о росте объема микрозаймов в РФ на 18,2%

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#экономика #микрозаймы

Число клиентов микрофинансовых организаций (МФО) достигло 19,9 млн человек, что на 2,7 млн больше такого же периода в 2022 году.

Россияне набрали микрокредитов почти на 350 млрд рублей, следует из данных крупнейшего объединения участников микрофинансового рынка СРО "МиР". За год этот объем увеличился на 18%, а число клиентов МФО перевалило за 20 млн, - пишут "Известия".

По итогам III квартала 2023 года общий объем микрозаймов достиг 348,1 млрд рублей, это на 18,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Несмотря на обновление рекордного показателя, темпы роста портфеля замедлились, отметили в СРО "МиР" (совокупный портфель микрозаймов компаний, входящих в него, превышает 85% от всего рынка). Например: во II квартале динамика составляла 6,4% против 5,5% в III.

В организации считают, на это повлияли ограничения ЦБ. Банк России в этом году ввел макропруденциальные лимиты (требования к доле рискованных ссуд в выдачах). Также с 1 июля вступило в силу ограничение максимальной ставки по микрокредитам с 1 до 0,8% в день. При этом предельное значение полной стоимости займа уменьшено с 365 до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%.

Россияне продолжают брать краткосрочные и среднесрочные ссуды дистанционно, подстегивая тем самым тренд по уходу рынка в онлайн. На этот сегмент приходится основная часть выдач: 205,2 млрд рублей, или на треть больше прошлогодних цифр. Финансовый директор группы Eqvanta Яков Ромашкин подтвердил, что объем оформленных ссуд за год в его компании увеличился на 19%, и драйвером послужили именно выдачи в онлайн-каналах.

Число действующих клиентов в секторе МФО по итогам III квартала достигло 19,9 млн — на 2,7 млн человек больше, чем годом ранее. Причина в том, что сохраняется тенденция по переходу банковских клиентов в микрофинансовый сегмент, - пояснили в СРО "МиР".

Портфель займов по сравнению с тремя кварталами прошлого года увеличился более чем вдвое, превысив 9,5 млрд рублей, - подтвердили эксперты.
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#экономика #микрозаймы

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