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СК РФ возбудил дело о теракте на Тамбовском пороховом заводе
Взрыв, произошедший в минувшую субботу на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске, квалифицирован как террористический акт.
Уточняется, что с места происшествия, разрушенного взрывом отдельно стоящего здания площадью более 300 кв. м, были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и проч., из которых, предположительно, состоял беспилотник, использованный для атаки на завод.
Удар, судя по повреждениям, пришелся в крышу строения.
ЧП на федеральном казенном предприятии "Тамбовский пороховой завод" в городе Котовске произошло поздним вечером 11 ноября. Региональное управление МЧС тогда сообщило об оперативной ликвидации огня подразделениями пожарной охраны. Площадь возгорания составила все те же 300 кв. м. В происшествии никто не пострадал, персонал предприятия не эвакуировали. В МЧС после пожара заявили, что устанавливают его причины.
Управление ГСУ СКР, возбудившее дело о теракте, расследует все значительные преступления, совершенные с использованием беспилотников и ракет на территории России.