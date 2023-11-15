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СК РФ возбудил дело о теракте на Тамбовском пороховом заводе

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#теракт #завод #Тамбов

Взрыв, произошедший в минувшую субботу на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске, квалифицирован как террористический акт.

Четвертый следственный отдел управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления СКР (ГСУ СКР) по факту взрыва на Тамбовском пороховом заводе возбудил уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб (п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы), - сообщает "Ъ".

Уточняется, что с места происшествия, разрушенного взрывом отдельно стоящего здания площадью более 300 кв. м, были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и проч., из которых, предположительно, состоял беспилотник, использованный для атаки на завод.

Удар, судя по повреждениям, пришелся в крышу строения.

ЧП на федеральном казенном предприятии "Тамбовский пороховой завод" в городе Котовске произошло поздним вечером 11 ноября. Региональное управление МЧС тогда сообщило об оперативной ликвидации огня подразделениями пожарной охраны. Площадь возгорания составила все те же 300 кв. м. В происшествии никто не пострадал, персонал предприятия не эвакуировали. В МЧС после пожара заявили, что устанавливают его причины.

Управление ГСУ СКР, возбудившее дело о теракте, расследует все значительные преступления, совершенные с использованием беспилотников и ракет на территории России.
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#теракт #завод #Тамбов

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