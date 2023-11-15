Происшествия

11 минут назад

Рано утром из 10-этажки на Стаханова пожарные вывели 25 человек

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#МЧС #пожар
Рано утром из 10-этажки на Стаханова пожарные вывели 25 человек

За сутки в Липецке произошли три крупных пожара.

15 ноября около четырех часов утра в доме №10 по улице Стаханова загорелась квартира. По данным МЧС, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пожарные спасли девять человек, пятеро из них дети, еще 16 были эвакуированы. 

Утром 14 ноября пожар возник в доме 11 по улице Опытной. Пожарные спасли пять и эвакуировали восемь жильцов. Огонь повредил отделку и вещи на площади 20 квадратных метров.

В доме № 7а по улице Теперика горело помещение бани. Эвакуированы пять человек. Площадь возгорания в парилке составила пять квадратных метров.
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#МЧС #пожар

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