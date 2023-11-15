Сегодня в Липецке: у горожан любовь выше карьеры и восемь времён года. Но главное – экономить на ЖКХ

Липчан ждут концерты, детский спектакль и школа грамотного потребителя.

Дожди

Температура воздуха останется на вчерашнем уровне – 3-5 градусов пока ещё тепла. В Липецк вернутся дожди, пусть и небольшие, а утром возможен туман.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ без холодной воды останутся липчане в домах на улицах 9 Мая, 4, 10, 10а, 10б, 12, 14в, 14, 14б, 14а, 16, 18, вл. 20в, 20ст.2, 20, 20а, 20ст.1, 21/1, 22а, 22, с.22а , 70, 74; Архангельской, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10а, 20б, 16, 20, 18, 22, 24, 26; Астраханской, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 11, 11а, 15ст.1, 19, 19а, 15, 15а, 21, 23, 13, 17, 7; Желябова, 12, 12а, 4, 9, 3, 2; Звездной, 14/1, 14/2, 15/1 ,15/2, 13, 13/2, 16, 16/2, 17; Зегеля, 4, 6; Интернациональной, 3, 5а, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12а, 12б,16, 20, 21, 24, 26, 29, 29а, 29ст. 1, 32, 34 35, 35б, 36, 41; Катукова, 19; Космонавтов, 47/5, 49/4, 49/5, 47/6, 51; М. Расковой, 3, 4; Неделина, 10, 3а; Плеханова, 8, 10, 30, 34а, 34, 36, 36а, 50,51а, 54, 47, 49, 53а, 49а, 59, 61, 63а, 65, 72; Пролетарская, 1а, 2а, 5, 7, 10, 12; Сапёрной, 1: Силикатной, 2, 18, 19, 19а, 20; Суворова, 25, 27; Теперика, 1, 11, 15, 19; в переулках Кузнечном, 20 и Трамвайном, 4.







В это же время с неудобствами столкнутся жители частного сектора на улицах Гидромеханизации, Силикатной, Трудовой, Усманской.

Отключения света

Электричество начнут отключать в Липецке с 8:00 до 18:00 на улицах Белорусской, Верхней, Зоологической, Булавина, Кирова, Кубчатова, Крымской 2-й, Лавочкина, Минина, Пригородной, Поварского, Полярной, Садовой, Садовой 2-й, Смоленской, Третьякова, переулков Космического, Кулибина, Свободного.

С 9:00 до 17:00 останься без света жители Бабушкина и Семенова-Тян-Шанского; а также частного сектора на улице Багратиона и частных домов на улице Островского, 7, 13, 15, 24 - 35, 38, 40-42, 44 - 48, 50.







С 14:00 до 18:00 просидят в потемках жители домов на улицах Баумана ул. д. 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160а, 162, 164, 166, 168, 170, 195, 197, 203, 205, 259, 98; Белорусской, 46-50, 51-63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81.

Пробки

Уже в 6 утра пробки красного цвета появились на электронных картах на кольцевой Трубного завода, в районе моста через Каменный лог (если ехать к Центральному рынку» и на улице Студёновской. Но это только начало дня. Если не хотите никуда опоздать, пользуйтесь «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями, которые помогут подобрать оптимальный маршрут.

Липецкие пейзажы (12+)

Большой культурной программой порадует сегодня липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18).

В 18:30 здесь состоится открытие персональной выставки «Времена года» художника и архитектора Натальи Дмитриевой. Зрители увидят 25 работ – графику, пастель, смешанную технику. Художница рисует узнаваемые улочки Липецка и районов Липецкой области: «Старые дома на Фрунзе», «Липецк в снегу», «Высотка на микрорайоне», «Волово. Подвесной мост», «Пруд в Скорняково»…



Одна из картин автора. Фото vk.com/lip_dom_muzik



Выставка продлится до 15 января, Дом музыки ждёт гостей с 9:00 до 20:00. Вход свободный.

«Восемь времён года» (12+)

А в 19:00 в Доме музыки состоится концерт «Восемь времен года».







Выступит струнный ансамбль Липецкого симфонического оркестра, Сергей Терехов (фортепиано), а также специальный гость из Москвы скрипач Родион Замуруев. Прозвучат: «Времена года» Антонио Вивальди, «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы в обработке для струнных инструментов Леонида Десятникова.

Еще концерты

На концерты сегодня приглашает и Детская школа искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а). В 18:00 здесь пройдёт выступление ансамбля народных инструментов «Мозаика. Любимая киномузыка». Прозвучат произведения из известных кинофильмов (12+).







Фото vk.com/dshi1lipetsk



А библиотека «Сокольская» (пл. Константиновой, 3) приглашает в 14:00 на концерт ко Дню матери «Серебряные годы» (12+).

Вход свободный.

КинолентаКлуб

Культурное пространство «Библиотека» приглашает в 19:01 в КинотантаКлуб. Сегодня смотреть будут фильм «Герой». Китай, Гонконг, 2002. Фэнтезийный боевик. Режиссёр Чжан Имоу.(12+)

Наёмные убийцы, имеющие фольклорные имена Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо засланы, чтобы убить правителя, который хочет объединить разрозненный Китая. Но у императора есть защитник, который обозначен, как Безымянный – он защитит и расскажет о своих поединках с убийцами. И это только поверхность истории. Чем глубже мы погружаемся, тем сильнее нас удивляет режиссёр. В главной роли – Джет Ли.



Кадр из кинофильма



Вход – любая поддержка пространства.

Детский спектакль

А в культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь, 9 к. 2) в 18:31 «Театр под деревом» покажет детский спектакль «Что у крокодила на обед?» (6+)





Фото vk.com/vprachechnuyu



История про маленького слонёнка, который познаёт мир. А куда реки текут? А какого цвета трава? А что у крокодила бывает на обед? Это животрепещущие вопросы интересовали всех нас в детстве.

И тарелочка, и колокольчик (6+)

В керамокластере на Студёновской, 39б сегодня проведут два мастер класса. В 12:00 народный мастер России Ирина Беликова покажет, как своими руками вылепить из глины тарелочку «Можжевельник», да ещё и украсить её новогодним орнаментом в виде отпечатка еловой ветки.







А в 18:00 Яна Ищенко научит изготовлению колокольчика «Ёлочка». Без бойкого звучания колокольчиков не обходится ни один Новый Год. Колокольчики, которые вы изготовите на мастер–классе, будут радовать взор и зазвучат тонкой красивой мелодией.

Школа грамотного потребителя (16+)

Очередное заседание Школы состоится сегодня в Областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 16:00.







Участникам расскажут, как экономить на услугах ЖКХ. Для липчан разработали целый обучающий курс, который поможет расходовать ресурсы экономно и сберечь семейный бюджет.

У липчан любовь важнее карьеры

38% липчан, опрошенных SuperJob завили, что на первом месте с списке их жизненных приоритетов находится любовь. Причем таких больше среди… мужчин – 42%, чем среди женщин – 34%.





Карьерные успехи выше отношений поставили лишь 28 % респондентов.

Дорогие липчане» Сегодня новый рабочий день, середина недели и забор невпроворот. Если сегодня мы и будем на что-то отвлекаться, то только на просмотр новостей. Без этого никуда, но липчанам нет необходимости тратить время на поиск информации в Интернете. Всё, что вам нужно, уже есть на GOROD48, по праву считающимся электронным именем Липецка. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь событиями из жизни города и региона – с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова!.