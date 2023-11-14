В России

22 минуты назад

Россию решили отключить от международной авиационной доменной зоны

19
#гражданская авиация
Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил закрыть российским авиатранспортным компаниям доступ к международной авиационной доменной зоне верхнего уровня (.aero), которую он администрирует. Некоторые из них уже получили уведомление о прекращении с 10 ноября регистрации и продления доменов в этой зоне. Об этом «Известиям» сообщили три источника — в аэропортовом холдинге, крупной авиакомпании и организации по техобслуживанию самолетов.

Уведомление компаниям в прошлую пятницу прислал Ru-Center — одна из авторизованных в РФ организаций, осуществляющих регистрацию доменных имен .aero.

«Сегодня мы получили уведомление от администратора домена верхнего уровня .AERO (SITA SC). С 10 ноября 2023 года SITA SC прекращает прием заказов на регистрацию и продление регистрации доменов в доменной зоне .AERO для клиентов из ряда стран, в том числе РФ», — говорится в письме Ru-Center.

В пресс-службе регистратора «Известиям» подтвердили получение от SITA этого уведомления и последующую рассылку. В швейцарской компании отказались от комментариев.

При этом сразу же отключить Россию от авиационной доменной зоны у SITA не получилось. Ru-Center сразу после получения уведомления экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность их сайтов, говорится в рассылке компании.

«Для полного спокойствия клиентов мы подстраховались от возможных сбоев и продлили домены этой зоны, чье обслуживание происходит у нас», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ru-Center.

Там уточнили, что на данный момент регистрация и продление доменов в зоне .aero до сих пор возможна, всё работает штатно, поскольку никакие ограничения пока не вступили в силу.

19
#гражданская авиация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

#яйца #цены
Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца

20 минут назад

В России
В РЖД показали новые варианты вагона СВ с обновленным интерьером
#РЖД #поезда
В РЖД показали новые варианты вагона СВ с обновленным интерьером

сегодня, 15:54

В России
Финляндия готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с РФ
#Финляндия #КПП
Финляндия готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с РФ

сегодня, 15:00

В России
В РФ в 2024 году вырастут пенсии
#пенсии #индексация
В РФ в 2024 году вырастут пенсии

сегодня, 14:23

В России
Беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро в подмосковной Коломне
#беспилотники #атака
Беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро в подмосковной Коломне

сегодня, 13:41

В России
Президент РФ утвердил поправки в закон о выборах главы государства
#выборы президента #поправки
Президент РФ утвердил поправки в закон о выборах главы государства

сегодня, 13:04

В России