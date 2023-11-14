В России

27 минут назад

Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца

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#яйца #цены

В связи с ростом цен на яйца в регионах кабмин предпринимает ряд мер. Так, в секретариате первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова сообщили «Известиям», что на прошлой неделе он провел очередное еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары.

По его итогам в части ситуации со стоимостью куриных яиц был дан ряд поручений, в том числе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с Минсельхозом поручено провести анализ обоснованности их повышения компаниями-производителями, исходя из их затрат.

Также Минсельхоз должен проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

За последние недели яйца подорожали в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, сообщал Росстат, СМИ и птицефабрики.

По данным федерального агентства, стоимость куриных яиц в РФ выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали на 18,6%. Самый большой рост цен за десяток яиц зафиксирован в Приморье, сообщали местные СМИ. В торговых сетях региона товар предлагают по цене 190 рублей, а на рынке домашние яйца могут стоить 200 рублей.
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#яйца #цены

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