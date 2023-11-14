Общество

9 минут назад

Вслед за Александром Рябченко появилась фейковая Ольга Белоглазова

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Вслед за Александром Рябченко появилась фейковая Ольга Белоглазова
Мошенники создали фейковый аккаунт вице-губернатора Липецкой области Ольги Белоглазовой. Фальшивая страница появилась в Телеграме. С неё рассылаются подозрительные сообщения.

«Доверяйте проверенным источникам. Не вступайте в переписку с аферистами и не выполняйте их просьбы», — отмечает пресс-служба правительства Липецкой области.

Напомним, сегодня же стало известно, что в Telegram мошенники завели фальшивый аккаунт первого заместителя губернатора Липецкой области Александра Рябченко. Ранее «двойники» появились у вице-губернатора Липецкой области — начальника управления финансов Вячеслава Щеглеватых, начальника управления культуры и туризма Липецкой области Ирины Кремневой, дважды —  у мэра Ельца Евгения Боровских, главы Краснинского района Сергея Полякова, председателя областного суда Александра Карташова, прокурора Липецкой области Геннадия Анисимова, детского омбудсмена Юрия Тарана.
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