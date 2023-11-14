45 минут назад
В РЖД показали новые варианты вагона СВ с обновленным интерьером
В купе стало больше места для ручной клади за счет вместительных багажных полок над спальными местами, специальной ниши для спортинвентаря, шкафчиков для верхней одежды.
На выставке ФПК представила два варианта спальных вагонов с обновленным интерьером, - говорится на сайте РЖД.
"При разработке нового концепта было принято решение сохранить традиционное горизонтальное расположение спальных мест друг напротив друга. В то же время появилась возможность увеличить длину полок до 2 метров",— сказано в сообщении.
В новых вагонах решили не увеличивать ширину полок и отказались от установки раковин в купе, - добавили в компании. Пространство для хранения вещей увеличили за счет багажных полок над спальными местами. В купе также есть шкафчик для хранения верхней одежды, индивидуальные светильники, розетки и USB-разъемы. Отделка пространства выполнена в оранжевом и светло-серых цветах.
Компания, как сказано в сообщении, планирует растиражировать дизайн на все вагоны сети. До конца 2023 года РЖД планирует получить 21 вагон с обновленным дизайном.