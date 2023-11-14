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7 минут назад

Финляндия готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с РФ

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#Финляндия #КПП

В Финляндии захотели ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

Министерство внутренних дел Финляндии готовится ограничить работу пунктов пропуска на границе с Россией вплоть до их закрытия, - сообщила глава ведомства Мари Рантанен.

"МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет", — уточнила министр.

Рантанен пояснила, что такое решение власти Финляндии могут принять из-за неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. По ее словам, Хельсинки и Москва обсуждали этот вопрос, но "желаемого результата" это не принесло, - передает РИА Новости.

На прошлой неделе из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища.

Власти Финляндии планируют к концу срока полномочий действующего правительства — до 2027 года — законодательно разрешить изымать недвижимость у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. На этом фоне Финляндия в начале июля ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев собственности. Проведение банковских платежей из России крайне затруднительно, что делает невозможным оплату счетов и налогов.

Ранее Финляндия официально запретила въезд из России в страну на велосипедах с 15 ноября. Ограничение было введено на неопределенный срок. Прежде оно действовало только на юго-востоке страны, - пишет Lenta.ru.
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#Финляндия #КПП

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