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Финляндия готовится ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с РФ
В Финляндии захотели ограничить дальнейшее движение через КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.
"МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет", — уточнила министр.
Рантанен пояснила, что такое решение власти Финляндии могут принять из-за неконтролируемого потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. По ее словам, Хельсинки и Москва обсуждали этот вопрос, но "желаемого результата" это не принесло, - передает РИА Новости.
На прошлой неделе из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища.
Власти Финляндии планируют к концу срока полномочий действующего правительства — до 2027 года — законодательно разрешить изымать недвижимость у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. На этом фоне Финляндия в начале июля ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев собственности. Проведение банковских платежей из России крайне затруднительно, что делает невозможным оплату счетов и налогов.
Ранее Финляндия официально запретила въезд из России в страну на велосипедах с 15 ноября. Ограничение было введено на неопределенный срок. Прежде оно действовало только на юго-востоке страны, - пишет Lenta.ru.