Общество
сегодня, 14:08
Воронежский застройщик за свой счет расселит пять бараков в районе ЛТЗ
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и снесет 21 старый дом.
Об этом сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета сообщила вице-мэр Светлана Сурмий.
Речь идет о старом квартале в границах улиц Краснознаменной, Молодежной, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии. Его осваивает воронежское ООО «Специализированный застройщик ЖБИ-Жилстрой» по договору с мэрией Липецка о комплексном благоустройстве территории, которая обошлась покупателю в 4,5 млн рублей.
Светлана Сурмий рассказала, что в границах этой территории с малоэтажной застройкой сейчас находится 21 многоквартирный дом. Все они признаны аварийными и будут снесены застройщиком за собственный счет. Воронежская компания обещает начать расселение домов не раньше второго квартала 2025 года.
—Застройщик уже расчистил площадку под первый пилотный дом. Но проект планировки нового жилого массива нами еще не утвержден, — сказала Светлана Сурмий.
Напомним, что воронежский девелопер параллельно развивает и другую территорию — в районе улицы Радиаторной. В рамках своих обязательств застройщик возведет для жильцов бараков с Радиаторной 18-этажный трехподъездный 262-квартирый дом на улице Бачурина. Так как многоэтажку из сборного железобетона возведут на месте двух снесенных ветхих строений, городской департамент градостроительства и архитектуры не будет формировать отдельный земельный участок под строительство, что значительно ускорит процесс. По сведениям GOROD48, глава Липецка Евгения Уваркина взяла с гендиректора компании слово вручить ключи переселенцам в День города-2024.
— А когда будет снесен четырехэтажный дом по улице Краснознаменной, 2, расселенный более 10 лет назад? — спросил вице-мэра депутат Игорь Крутских.
Это здание не попало в проект КРТ. Поэтому его снесут за счет городского бюджета. Когда? Светлане Сурмий хотелось бы, чтобы это произошло в следующем году.
Речь идет о старом квартале в границах улиц Краснознаменной, Молодежной, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии. Его осваивает воронежское ООО «Специализированный застройщик ЖБИ-Жилстрой» по договору с мэрией Липецка о комплексном благоустройстве территории, которая обошлась покупателю в 4,5 млн рублей.
Светлана Сурмий рассказала, что в границах этой территории с малоэтажной застройкой сейчас находится 21 многоквартирный дом. Все они признаны аварийными и будут снесены застройщиком за собственный счет. Воронежская компания обещает начать расселение домов не раньше второго квартала 2025 года.
—Застройщик уже расчистил площадку под первый пилотный дом. Но проект планировки нового жилого массива нами еще не утвержден, — сказала Светлана Сурмий.
Напомним, что воронежский девелопер параллельно развивает и другую территорию — в районе улицы Радиаторной. В рамках своих обязательств застройщик возведет для жильцов бараков с Радиаторной 18-этажный трехподъездный 262-квартирый дом на улице Бачурина. Так как многоэтажку из сборного железобетона возведут на месте двух снесенных ветхих строений, городской департамент градостроительства и архитектуры не будет формировать отдельный земельный участок под строительство, что значительно ускорит процесс. По сведениям GOROD48, глава Липецка Евгения Уваркина взяла с гендиректора компании слово вручить ключи переселенцам в День города-2024.
— А когда будет снесен четырехэтажный дом по улице Краснознаменной, 2, расселенный более 10 лет назад? — спросил вице-мэра депутат Игорь Крутских.
Это здание не попало в проект КРТ. Поэтому его снесут за счет городского бюджета. Когда? Светлане Сурмий хотелось бы, чтобы это произошло в следующем году.
4 561
Веселый
Гость.
Андрей
Жилец