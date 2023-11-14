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Беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро в подмосковной Коломне

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#беспилотники #атака

Система противовоздушной обороны сбила вражеский дрон, который атаковал "КБ машиностроения" – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники.

Беспилотник упал при попытке атаковать "Конструкторское бюро машиностроения" в подмосковной Коломне, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Телеграм-канал Baza.

По сведениям канала, это уже вторая атака дрона за последние несколько дней. Беспилотник рухнул утром 14 ноября, в результате получили незначительные повреждения остекление и обшивка одного из зданий комплекса.

Среди мирных граждан никто не пострадал. Жители Коломны делились в соцсетях предположительным видео пролета дрона.

11 ноября в Коломне также сообщали о звуках взрывов в районе "Конструкторского бюро машиностроения", - сообщил канал.
49
#беспилотники #атака

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