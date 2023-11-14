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Беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро в подмосковной Коломне
Система противовоздушной обороны сбила вражеский дрон, который атаковал "КБ машиностроения" – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники.
По сведениям канала, это уже вторая атака дрона за последние несколько дней. Беспилотник рухнул утром 14 ноября, в результате получили незначительные повреждения остекление и обшивка одного из зданий комплекса.
Среди мирных граждан никто не пострадал. Жители Коломны делились в соцсетях предположительным видео пролета дрона.
11 ноября в Коломне также сообщали о звуках взрывов в районе "Конструкторского бюро машиностроения", - сообщил канал.