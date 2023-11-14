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28 минут назад

Президент РФ утвердил поправки в закон о выборах главы государства

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#выборы президента #поправки

Вводятся ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях. На заседания избиркомов смогут присутствовать только те представители СМИ, которые работают на основании трудового договора.

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Соответствующий документ размещен 14 ноября на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, были конкретизированы положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Теперь ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с законодательством РФ.

При этом они будут обязаны снимать таким образом, чтобы "не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, а также чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных".

Помимо этого, вводятся ограничения на съемку на избирательных участках, образованных в воинских частях. Теперь осуществлять ее смогут только аккредитованные представители СМИ по согласованию с командиром соответствующей части.

Документом также уточняется порядок проведения голосования на участках за рубежом, начало, конец и продолжительность которого теперь могут быть изменены по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения, если "проведение голосования может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан РФ", - пишут "Известия".

Кроме того, согласно документу, в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он должен будет предоставить сведения об этом в избирательную комиссию в письменном виде.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.
15
#выборы президента #поправки

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