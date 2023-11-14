39 минут назад
В ФСБ сообщили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске
В ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.
"Управление ФСБ России по Челябинской области пресекло противоправную деятельность жителя региона, планировавшего совершить террористический акт в Челябинске. Следственным органом УФСБ в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)", - сказали в пресс-службе.
По предварительным данным управления, мужчина является сторонником идеологии украинской националистической организации. Для совершения теракта он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты.
В пресс-службе добавили, что суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.