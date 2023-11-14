В России

39 минут назад

В ФСБ сообщили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске

#теракт #ФСБ

В ФСБ по Челябинской области заявили о пресечении попытки совершения теракта в Челябинске сторонником украинских националистов.

Террористический акт в одном из административных зданий Челябинска предотвратили сотрудники управления ФСБ России по региону. Возбуждено уголовное дело, - рассказали ТАСС в пресс-службе управления.

"Управление ФСБ России по Челябинской области пресекло противоправную деятельность жителя региона, планировавшего совершить террористический акт в Челябинске. Следственным органом УФСБ в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным управления, мужчина является сторонником идеологии украинской националистической организации. Для совершения теракта он планировал использовать самодельные зажигательные гранаты.

В пресс-службе добавили, что суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления.
#теракт #ФСБ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца
#яйца #цены #экономика
ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

сегодня, 10:43

В России
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили 4 беспилотника
#беспилотники #атака
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили 4 беспилотника

сегодня, 09:59

В России
#авторынок
Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов

вчера, 17:18

В России
На изменение модернизированной банкноты 1000 рублей нужно полгода

вчера, 17:16

В России
Диетолог заявил об опасности некоторых диет
#здоровье #диета
Диетолог заявил об опасности некоторых диет

вчера, 15:49

В России
ФАС направила нефтяникам Москвы предупреждения о недопустимости роста цен на бензин
#бензин #топливо #цены
ФАС направила нефтяникам Москвы предупреждения о недопустимости роста цен на бензин

вчера, 14:56

В России