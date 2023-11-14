Происшествия

12 минут назад

В Бурдино сгорел внедорожник

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#МЧС #пожар
В Бурдино сгорел внедорожник

А в поселке Ильича — сеновал.

Утром 13 ноября в селе Бурдино Тербунского района горел внедорожник «Нива Шевроле» - очевидцы успели потушить огонь до приезда пожарных, но с горела передняя часть машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В Липецке в этот же день огонь вспыхнул в одной из квартир дома № 61в по улице Московской. Жильцы потушили возгорание до приезда пожарных расчетов. В селе Доброе сгорела надворная постройка. А в поселке Ильича Добринского района сгорели 10 тонн сена на сеновале.

Уже ночью 14 ноября в Липецке на улице Ново-Весовой выгорел гараж.
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#МЧС #пожар

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