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сегодня, 10:43

ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

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#яйца #цены #экономика

На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует формирование цен на куриные яйца.

Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы.

Территориальные органы ФАС России направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию. На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах, - говорится на сайте ведомства.

Кроме того, служба направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.
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#яйца #цены #экономика

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