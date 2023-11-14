32 минуты назад
Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили 4 беспилотника
В ночь на 14 ноября четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.
В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
12 ноября российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. О разрушениях и пострадавших информации также не поступало.