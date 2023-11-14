В России

32 минуты назад

Над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбили 4 беспилотника

30
#беспилотники #атака

В ночь на 14 ноября четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей, - сообщает Минобороны.

В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

12 ноября российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. О разрушениях и пострадавших информации также не поступало.
30
#беспилотники #атака

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
22
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

#авторынок
Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов

вчера, 17:18

В России
На изменение модернизированной банкноты 1000 рублей нужно полгода

вчера, 17:16

В России
Диетолог заявил об опасности некоторых диет
#здоровье #диета
Диетолог заявил об опасности некоторых диет

вчера, 15:49

В России
ФАС направила нефтяникам Москвы предупреждения о недопустимости роста цен на бензин
#бензин #топливо #цены
ФАС направила нефтяникам Москвы предупреждения о недопустимости роста цен на бензин

вчера, 14:56

В России
На Госуслугах появятся электронные студенческие и зачетные книжки
#зачетная книжка #Госуслуги #студенты
На Госуслугах появятся электронные студенческие и зачетные книжки

вчера, 14:21

В России
В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 26 рейсов
#авиасообщение #Москва
В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 26 рейсов

вчера, 13:38

В России