За удар в спину — два года колонии

19-летний парень пырнул ножом оппонента.

Усманский районный суд вынес приговор 19-летнему уроженцу Воронежской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, вечером 28 января этого года пьяный парень поссорился с потерпевшим и нанес ему один удар кухонным ножом в спину.



Суд признал молодого человека подсудимого виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.