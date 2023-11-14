Сотрудницу почтового отделения осудили за хищения более чем на 133 тысяч рублей

Женщина получила условное лишение свободы.

В Усманском районе 31-летнюю сотрудницу почтового отделения осудили за присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимая, являясь материальным ответственным лицом почтового отделения, c 1 ноября 2021 года по 8 декабря 2022 года присвоила товарно-материальные ценности на сумму более 133 тысяч рублей.



Женщину признали виновной и приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

