Происшествия

сегодня, 09:32

Сотрудницу почтового отделения осудили за хищения более чем на 133 тысяч рублей

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#присвоение
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Сотрудницу почтового отделения осудили за хищения более чем на 133 тысяч рублей

Женщина получила условное лишение свободы.

В Усманском районе 31-летнюю сотрудницу почтового отделения осудили за присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимая, являясь материальным ответственным лицом почтового отделения, c 1 ноября 2021 года по 8 декабря 2022 года присвоила товарно-материальные ценности на сумму более 133 тысяч рублей.

Женщину признали виновной и приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
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#присвоение
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