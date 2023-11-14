Бизнес

19 минут назад

Производитель «Лебедяньмолоко» вновь подтвердил высокое качество своей продукции

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Производитель «Лебедяньмолоко» вновь подтвердил высокое качество своей продукции

Осенью 2023 года ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» провел международный конкурс качества пищевой продукции «Гарантия качества 2023».

Его цель — выявить лучших производителей продукции. Образцы оценивал экспертный совет, состоящий из представителей ведущих научно-исследовательских институтов страны и ассоциаций пищевой промышленности.

В номинации «Молочная продукция» компания «Лебедяньмолоко» получила 4 золотых медали и диплом качества.

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Дипломом  качества отмечено масло сливочное  «Крестьянское» 72,5%. А золотыми медалями наградили следующие продукты компании:
- Молоко 2,5% 
- Снежок 2,5% 
- Творог 9% 
- Сметана 15%

Компания «Лебедяньмолоко» на рынке молочной продукции с 1925 года.  В производстве используется только натуральное молоко, без консервантов и добавок. В собственной лаборатории особое внимание уделяется оценке качества поступающего молока. Каждый отсек автомолцистерны проверяется на остаточное количество около 100 видов антибиотиков и на более чем 100 важных органолептических параметров молока. 



Наличие современного и высокотехнологичного оборудования и качественного сырья позволяет компании производить натуральную продукцию очень высокого качества, результатом чего является доверие потребителей и достойная оценка экспертов отрасли.

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