19 минут назад
Производитель «Лебедяньмолоко» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
Осенью 2023 года ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» провел международный конкурс качества пищевой продукции «Гарантия качества 2023».
Его цель — выявить лучших производителей продукции. Образцы оценивал экспертный совет, состоящий из представителей ведущих научно-исследовательских институтов страны и ассоциаций пищевой промышленности.
В номинации «Молочная продукция» компания «Лебедяньмолоко» получила 4 золотых медали и диплом качества.
Дипломом качества отмечено масло сливочное «Крестьянское» 72,5%. А золотыми медалями наградили следующие продукты компании:
- Молоко 2,5%
- Снежок 2,5%
- Творог 9%
- Сметана 15%
Компания «Лебедяньмолоко» на рынке молочной продукции с 1925 года. В производстве используется только натуральное молоко, без консервантов и добавок. В собственной лаборатории особое внимание уделяется оценке качества поступающего молока. Каждый отсек автомолцистерны проверяется на остаточное количество около 100 видов антибиотиков и на более чем 100 важных органолептических параметров молока.
Наличие современного и высокотехнологичного оборудования и качественного сырья позволяет компании производить натуральную продукцию очень высокого качества, результатом чего является доверие потребителей и достойная оценка экспертов отрасли.
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