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Отнял баллончик и ограбил: дело о нападении во дворах Советской направлено в суд

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#разбой
Отнял баллончик и ограбил: дело о нападении во дворах Советской направлено в суд

Отдел полиции № 8 УМВД России по Липецку направил в суд дело 23-летнего жителя города обвиняемого в разбое, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Как установили полицейские, около полуночи 4 апреля во дворах улицы Советской обвиняемый вступил в конфликт с возвратившимся домой 24-летним липчанином. 

«При себе у 24-летнего потерпевшего имелся газовый баллончик, которым он хотел воспользоваться в оборонительных целях. Обвиняемый выбил из рук оппонента баллончик и брызнул ему в лицо. При этом фигурант вытащил из кармана потерпевшего сотовый телефон и забрал его рюкзак. Телефон злоумышленник забрал себе, а рюкзак оставил неподалеку от места преступления», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Полицейские задержали 23-летнего парня и нашли у него похищенный телефон, он возвращен владельцу. ч. 2 ст. 162 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы.
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#разбой

Комментарии (1)

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Пенсионерка

47 минут назад
Почему нет фото? Я видела одного странного парнишку у нас во дворе, что-то высматривал.
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