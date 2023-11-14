Сегодня в Липецке: 13-летняя писательница, полгорода без воды и липчан не интересуют доллары

Во вторник нас ждёт презентация книги, написанной шестиклассницей, вечер диафильмов и творчество прокуроров.

День без дождей

В Липецке немного похолодает, температура опустится до 5-7 градусов. Зато синоптики обещают, что день пройдёт преимущественно без осадков, а вот уже со среды польют дожди.







Десятки улиц без воды

Липчанам предстоит пережить одно из наиболее крупных отключений холодной воды за всю осень. С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют вентили в отдельных домах на улице Ленина, 42 и бульваре Шубина, 20.

Полностью оставят без воды район Сокола на улицах 40 лет Октября, Аксакова, Газина, Бородинскую, Брюллова, Дружбы, Константиновой, Кутузова, Мамина-Сибиряка, Пожарского, Тамбовскую, Смыслова, Ушинского, Франко, Челюскинцев, Шоссейную, на площади Заводской, в перекалке Больничном.







С комфортом временно расстанутся и жители частного сектора на улицах 4 пятилетки, 9 января, ХХ партсъезда, 30 лет Октября, Арктической, Арсеньева, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белорусской, Богатырской, Бородинской, Брестской, Брусничной, Брюллова, Булавина, Былинной, Вавилова, Васнецова, Вильямса, Водной, Восточной, Высокой, Горняцкой, Гражданской, Гранитной 1-1, Гранитной 2-й, Грибоедова, Дарвина, Д.Бедного, Димитрова, Добролюбова, Доменщиков, Елецкой, Железнодорожной, Известковой, Карбышева, Карьерной, Ковалёва, Кольцевой, Короленко, Кочеткова, Красной, Кротевича, Куйбышева, Курской, Курчатова, К.Цеткен, Лавочкина, Лескова, Либкхнета 1-й, Либкхнета 2-й, Литейной, Маяковского, Мешкова, Минина, Новокарьерной, Орловской, Павлова, Патриса Лумумбы, Пархоменко, Пионерской, Пирогова, Пожарского, Производственной, Радищева, Репина, Салтыкова-Щедрина, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Северной, Семенова Тян-Шанского, Станционной, Стасова, Студёновской, Сурикова, Тельмана, Тимура Фрунзе, Третьякова, Тульской, Урицкого, Ф. Лузана, Франко, Хабарова, Цементников, Чайковского, Шевченко, Шкатова, Шоссейной, Щорса, Энгельса, Энергетической, Энтузиастов,

Отключения света

С 9:00 до 17:00 оставят без электричества улицы Бабушкина, Баумана, Дарвина, Зелёную, Катукова, Леонтия Кривенкова, Маяковского, Первомайскую, Пожарского, Полиграфическую, Прокатную, Рассветную, Семёнова-Тян-Шанского, Сокольскую, Суворова, площадь Заводскую, переулки Лунный, Моторный, Парковый, садоводчества «Речное», «Сокол-3».







Пробки

Уже в 6 утра в Липецке появились первые участки, обозначенные на электронных картах красным цветом. Желтых маршрутов уже видимо-невидимо, а ведь город еще проснулся не до конца. Совет один – прямо перед выездом изучите «Яндекс-пробки» или похожие приложения и постарайтесь проскочить пока дорожная обстановка не поменялась.

Самая юная писательница Липецка (6+)

В липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) сегодня в 11:00 презентуют книгу липчанки Эрики Хорст «Хорошие рассказы для маленьких». Пикантность ситуации в том, что писательнице 13 лет и она учится в шестом классе.

Что может написать девочка? Конечно же, сказки – добрые со счастливым концом, где добро и справедливость всегда торжествуют.

В предисловии к книге член Союза писателей Анатолий Негробов, дедушка автора, поделился: «Сказки Эрика написала, когда училась в первом классе. Она очень любит братьев наших меньших – собачек, кошек, птичек. Сочинять ей никто не помогал. Иногда читала что-нибудь из написанного в семье, но редко. Рукописи пролежали пять лет. Решили их издать в том виде, как были написаны, без каких-либо правок».





Художником издания выступил Александр Золотарёв. Рисунок из книги. Фото vk.com/lip_dom_muzik

Вход на презентацию свободный

«Виноватый во всём» (12+)

Ну раз девочки уже пишут целые книги, то и прокуроры решили не отставать. Сегодня в Городском молодёжном центре (ул. Гагарина, 35а) в 14:00 покажут форум-спектакль «Виноватый во всём», в создании которого принимала участие прокуратура Липецкой области.







В центре повествования ученица 9 класса, которая не ладит с одноклассниками и у которой проблемы в семье. Давление со стороны учителей, сверстников, домашних доводит подростка до необдуманных поступков. Как этого избежать? Как можно было предотвратить конфликиты? Как избежать буллинга? На все эти вопросы зрителям предстоит ответить… прямо во время спектакля – форум-театр как раз такой формат. Альтернативные варианты развития сюжета тоже могут быть тотчас проиграны на сцене.

Вход свободный

Вечер диафильмов (6+)

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 18:33 на очередной вечер диафильмов.

Даже в наше время 4к видео, гаджетов и соцсетей диафильмы продолжают набирать популярность. Приглушённый свет не режет глаза, а создаёт уютную атмосферу. Кадры неспешно сменяют друг друга, приятный голос рассказывает историю… Текст прочитает хозяйка «Библиотеки» (сама себя называет – предводителем) Дина Кюнбергер.



Дина Кюнбергер



Вход – любая бумажная купюра.

Кружка своими руками (6+)

Керамокластер на Студёновской, 39б приглашает липчан на мастер-класс по изготовлению любимой кружки.







Мастер Анна Качанова расскажет обо всех этапах создания авторской посуды - от эскиза и подготовки глины до формования и декорирования. За несколько уроков вы сможете изготовить уникальную кружку специально для уютных зимних вечеров. Навык очень пригодится: например, чтобы наладить выпуск недорогих эксклюзивных новогодних подарков для близких.

Социологи, на старт! (16+)

А между тем сегодня праздник – День социолога. Ему и будет посвящён региональный конкурс «Социологи, вперед!», который пройдёт в ЛГПУ имени П.П.Семёнова-Тян-Шанского. К участию приглашают учащихся школ, студентов среднего профессионального образования, и высших учебных заведений Липецкой области.







Конкурс начнётся сегодня в 11:00 в ЛГПУ на улице Ленина, 42 во 2-м корпусе, аудитория 421.

Липчанам валюта не по карману или ни к чему?

Трое из четырех липчан не интересуются курсами валют. Это выяснили социологи SuperJob.

За курсом доллара сегодня следят 25% липчан, за курсом евро — 23%. По результатам опроса можно составить примерный портрет экономически активного жителя Липецка, которого заботят валютные котировки. Чаще всего это мужчина, до 35 лет с доходом от 80 тысяч рублей.







Согласно прогнозам опрошенных липчан на первый рабочий день 2024 года – 9 января, курс доллара составит 103,46 рублей, евро — 112,75 руб. По всей видимости, октябрьский рост биржевых котировок (тот самый – отрицательный рост рубля) произвёл на людей большее впечатление, чем нынешнее укрепление национальной валюты.

Липчане против букв

А вот чем интересуются липчане в отличие от политики и биржевых котировок, так это за инициативами властей. Буквально ловят их на лету и сразу поддерживают. Так, согласно опросу SuperJob 52% липчан одобряют идею запретить использование вывесок на иностранных языках. Даже если речь идёт об известных международных брэндах, которые ещё хоть чуть-чуть, но остались в России. Наши люди, которые говорят «ложить», «пошлите», «с Липецка» и т.д., озабочены чистотой русского языка. Больше всего таких среди тех, кто старше 45 лет – 75%.







Не в восторге от предложения только каждый четвёртый – 25 %. А почему предложение касается только вывесок? Давайте запретим иностранные надписи везде: вот например на костюме Abibas пусть пишут тоже самое, но русскими буквами. Оно и понятнее и как здорово звучит!

Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного вторника и трудовых свершений. Но жизнь сейчас такая, что необходимо держать ушки на макушке, иными словами – следить за новостями. Жителям нашего региона не нужно тратить много времени на поиск информации в Интернете. Достаточно просто время от времени заходить на GOROD48 и читать сообщения. С нами вы не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова.