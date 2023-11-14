Липецкие хоккеисты забросили редчайшую шайбу в стиле «лакросс»

В Твери наша команда забивала на любой вкус.

Липецкие хоккеисты не испытали проблем в повторном матче с аутсайдерами «Тверичами-СШОР». Наша команда победила в гостей – 6:1.

«Липецк» сделал весомую заявку на победу в середине первого периода, забросив две шайбы с интервалом менее, чем в полторы минуты: отличились Василий Балмашнов и Никита Попадьин.

Второй период липчане начали с гола, который больше напоминал цирковой трюк. На языке хоккея такой приём называется лакрос. Арсения Лащёнов, находясь за воротами, положил шайбу на крюк и практически с нулевого угла, используя клюшку как лопату, занёсзабросил игровой снаряд за спину вратарю. Такими номерами славится, например, российский форвард команды НХЛ «Каролина» Андрей Свечников.

На 30-й минуте хозяева отыграли одну шайбу в большинстве, благодаря броску в «девятку» Никита Арсеньева. Это был единственный случай, когда они пробили героя вчерашнего матча и новобранца липчан 18-летнего вратаря Матвея Спичёва. Сегодня он вновь отыграл прилично, отразив 26 бросков по своим воротам из 27.

На 33-й минуте Никита Попадьин оформил "дубль", воспользовавшись нелепой игрок защитника хозяев, который пытался выбросить шайбу из своей зоны, но вместо этого попал в ногу нашего форварда, устроив тому выход один на один с голкипером – 4:1.

В третьем периоде липчане дважды отличились на 55-й минуте: Никита Шмаков хорошо сыграл на добивании, а Клим Коваленко бросил с половины зоны и попал в «домик» вратарю – 6:1. Все шайбы в этой встрече липчане забросили в равных составах.

«Липецк» по прежнему 5-й в Восточной конференции НМХЛ, теперь нашу команду ждёт длинная пауза в играх, а затем домашние встречи 29 и 30 ноября с действующим чемпионом и лидером «Тамбовом».