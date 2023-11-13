Более 200 юных липчан решили пойти по стопам Фёдора Емельяненко

Смешанные единоборства ММА становятся одним из самых популярных видов спорта в Липецкой области.

В открытом областном турнире по ММА в липецком дворце спорта «Динамо» приняли участие более 200 юных спортсменов.

Соревнования проходили в трёх возрастных группах: 12-13, 14-15 и 16-17 лет, конкуренцию бойцам Липецкой области составили гости из Тамбова.

Смешанные единоборства набирают стремительную популярность в нашем регионе, поэтому среди участников турнира встречались титулованные спортсмены. Такие, как победитель первенства мира по рукопашному бой Константин Лазарь из клуба «Чемпион», серебряный призёр первенства России и ММА Гарик Агаджанов из Чаплыгина. Неудивительно, что оба стали победителями соревнований.

Кроме того, липецкий динамовец Андрей Кривобоков и чаплыгинец Иван Суворов получили специальные призы «За волю к победе».

Для начинающих бойцов до 12 лет утроили тренировочные поединки в октагоне, в которых тоже определились свои герои: динамовцы Абиль Сейфулаев и Никита Силаев, липчанин Константин Полухин из клуба «Чемпион», грязинцы Максим Кондаков и Егор Рябов. Спортсмены младше 7 лет приняли участие в первых в жизни соревнованиях, которые провели по облегчённым правилам – только с использованием техники борьбы.

Подготовили бойцов тренеры Сергей Калгин, Валерий Коростинский, Максим Сафонов, Алан Качмазов, Павел Набатников, Павел Кузнецов, Сергей Фаустов, Дарья Коростинсках.



Многочисленные победители и призёры турнира



Исполнительный директор отделения российского Союза боевых единоборств в Липецкой области Игорь Воротынцев и региональный представитель Союза ММА России в Липецкой области Сергей Калгин отметили высокий уровень бойцов и пообещали, что такие соревнования в Липецке будут проводиться чаще.

По итогам турнира была сформирована сборная Липецкой области разных возрастов, которой в ближайшее предстоит защищать честь региона на соревнования в Смоленске и Тульской области.