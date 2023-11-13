В Липецкой области из-за смены циклонов на один день прекратятся дожди

В ближайшие сутки активный циклон, который проходил через Липецкую область, уйдет на север Европейской территории России, на погоду начнет оказывать влияние гребень с юга, поэтому днем 14 ноября осадки прекратятся.

Но уже 15 ноября и в ночь на 16 ноября с приближением нового циклона с запада повсеместно пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 и 15 ноября — 3-5 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 16 ноября — 2 градуса тепла, что на 3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, днем — от +3 до +8 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Температура ночью — от +2 до +4 градусов, днем — от +5 до +7 градусов.



День 14 ноября стал самым теплым в Липецке в 1923 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 17 градусов мороза.



